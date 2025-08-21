俳優の三田村邦彦が２１日、自身が出演するテレビ大阪「おとな旅あるき旅」の放送８００回記念会見を大阪市内の同局で行った。

同番組は２００９年１月にスタートし、旅人を務める三田村が訪れた土地を歩き、その風景や地元の人々とふれあう、“おとなのための”旅番組。８００回の記念会ではゲストに伊吹吾郎を迎えて、滋賀県の草津を旅する。三田村は「行き当たりばったりな性格で、番組が長く続けばいいな、とか考えていなくて。ただ普通に毎日を過ごし、スタッフや周りの人たちがサポートしてくれている」と、長寿番組を振り返った。

また、７月に７７歳で亡くなった元妻・中山麻理さんについて問われると、「僕はもう、コメントする立場にないと思うので。全て心にしまって」と、多くは語らず。昨年１２月に「息子から救急車で運ばれたという連絡は受けて、ちょっと大変なんだ、いずれはそういう時は来るんだろうな、ということは子どもたちから聞いていた」と説明。「ちょっとね、若かったな、という印象、ですね」と、伏し目がちに語った。

三田村と中山さんは１９８０年に結婚、９９年に離婚していた。