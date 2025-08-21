「お寿司のカロリー」ってどれくらいかご存知ですか？ネタ別のカロリーも解説！
お寿司は、日本の食文化を代表する料理であり、世界中でも愛されています。魚や海藻、酢飯など、バランスよく栄養素を含むお寿司は、実は健康や美容にも多くの効果が期待できる食品です。本記事では、お寿司のカロリーについてお届けします。
監修管理栄養士：
武井 香七（管理栄養士）
保有免許・資格
管理栄養士資格
1. お寿司に含まれる栄養素とその働き
1-1. 魚の栄養価
お寿司のネタとなる魚は、良質なたんぱく質、DHA・EPA、ビタミンDなどを多く含みます。
たんぱく質：筋肉や皮膚、髪の健康維持に欠かせない栄養素
DHA・EPA：血液をサラサラにし、脳の働きをサポート
ビタミンD：カルシウム吸収を促し、骨の健康維持に貢献
1-2. 酢飯の効果
酢飯にはお酢が含まれ、酢酸は食後血糖値の上昇を緩やかにする可能性があります。ただし、疲労回復効果については限定的なエビデンスにとどまります。また、ご飯からはエネルギー源となる炭水化物を適量摂取できます。
1-3. 海苔・野菜の栄養
巻き寿司や軍艦巻きに使われる海苔には、食物繊維、ミネラル（カルシウム、マグネシウム）、ビタミンB群が豊富に含まれています。野菜を組み合わせることでビタミンCや抗酸化成分も補えます。
5. お寿司のカロリーはどれくらい？
お寿司は一貫あたり40～100kcalと幅広く、ネタやシャリの量によって大きく変わります。例えば、ヒラメやタイなどの白身魚は低カロリーで、脂の多いトロや穴子のタレ付きは高カロリーになります。さらに、巻き寿司や軍艦巻きは具材やマヨネーズの使用量によってカロリーが増加します。
酢飯は1貫あたりおよそ30～40gで、これだけで約40～50kcalあります。つまり、ネタのカロリーに加えてシャリ分も計算する必要があります。
5-1.お寿司1人前の目安カロリー
一般的な握り寿司1人前（10貫）は、500～800kcalが目安です。低カロリーのネタ中心なら500kcal台、高カロリーのネタが多いと800kcalを超えることもあります。茶碗蒸しや味噌汁を合わせると、食事全体では800～1,000kcal程度になります。
5-2.カロリーが高くなる理由
酢飯の糖質量が多い（白米に加え、砂糖と酢を使用）
脂の多い魚やマヨネーズ、タレなどの調味料が加わる
天ぷらやフライなどの揚げ物を使用した巻き寿司
6. ネタ別カロリー比較
お寿司を注文するとき、ネタのカロリーを知っておくと選びやすくなります。以下は一般的な握り寿司（シャリ約30g）の目安です。調理方法やシャリの大きさによって変動します。
6-1.低カロリーのネタ（1貫あたり40～60kcal）
ヒラメ：約45kcal
タイ：約50kcal
イカ：約50kcal
アジ：約55kcal
赤貝：約50kcal
これらは脂質が少なく、たんぱく質が豊富です。
6-2.中程度のカロリー（1貫あたり60～80kcal）
サーモンやかつおはビタミンDやビタミンB12が豊富で、甘えびやまぐろ赤身は鉄やセレンなどのミネラルも多く含まれます。
サーモン：約65kcal
甘えび：約70kcal
まぐろ赤身：約60kcal
かつお：約65kcal
脂質も適度に含まれ、ビタミンやミネラルが豊富です。
6-3.高カロリーのネタ（1貫あたり80kcal以上）
これらは脂質が多く（1貫あたり約5～8g）、マヨネーズや甘いタレなどの調味料によってさらにカロリーが上がります。脂質と同時にコレステロール量もやや多めになる傾向があります。
トロ：約90kcal
穴子（タレ付き）：約100kcal
炙りサーモンマヨ：約110kcal
うに軍艦：約95kcal
いくら軍艦：約90kcal
脂質や調味料のカロリーが加算されます。
7. お寿司を低カロリーに楽しむ工夫
お寿司は工夫次第でカロリーを抑えられます。
7-1.シャリの量を減らす
「シャリ小」や「半シャリ」を選べば糖質とカロリーを減らせます。特に回転寿司では選択肢が広がっています。
7-2.低カロリーのネタを多めに選ぶ
白身魚、貝類、青魚などを中心に注文し、脂の多いネタは数を減らします。
7-3.調味料を工夫する
タレやマヨネーズは別添にしてもらい、必要量だけつけることで余分なカロリーをカットできます。
7-4.サイドメニューで調整
茶碗蒸しや赤だしは低カロリーで満足感が得られます。天ぷらや揚げ物系は控えめにしましょう。
参考文献
日本食品標準成分表2020年版（八訂）（文部科学省）
平成30年度全国健康関係主管課長会議の資料について（厚生労働省）
「食事バランスガイド」について（農林水産省）