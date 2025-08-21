釜山（プサン）機張郡（キジャングン）古里原子力本部内にある発電機から原因不明の煙が広がり始め、発電機の稼働が中断された。原子炉は正常に稼働中だ。

釜山消防災難本部によると、２１日午前３時５０分ごろ、「新古里（シンゴリ）１号機で火災が発生したようだ」という通報があった。この通報は発電機電圧警報を聞いた原発関係者が直接した。消防隊員が現場に出動した際、原発内の消防隊員が電源が遮断された発電機から煙を出す作業を始めていた。火は見えない状況であり「火災」ではないと判定したという。

韓国水力原子力（韓水原）によると、煙が出た発電機は発電に必要な直流の電気を供給する付属装置。核心施設の原子炉は１次体系、発電機は２次体系に該当し、煙が出た発電機は原子炉から３００−４００メートルほど離れた別の建物にあるという。煙が出ると発電機の電源は自動で遮断された。

韓水原は発電機内部でスパークして煙が出たと推定している。韓水原の関係者は「原子炉には異常はなく、発電所は安定状態を維持している」とし「発電機の単純な故障により生じたもので、内部の原因調査をする予定だ。１週間ほどで発電機は再稼働すると予想する」と伝えた。