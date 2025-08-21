〈斎藤慎太郎への月イチの連絡が途絶え、流れたある噂 羽生善治に敗れてから豊島将之がやめたこと〉から続く

ノンフィクションライター・鈴木忠平さんの『いまだ成らず 羽生善治の譜』が、第37回「将棋ペンクラブ大賞」の文芸部門大賞を受賞しました。

その受賞を記念して、本作の中で最も大きな反響を呼んだ「第3章 人が生み出すもの」のエピソードを全話紹介します。豊島将之九段を視点人物に、土井春左右さん、斎藤慎太郎八段、そして羽生善治九段の人生が交錯する物語をお楽しみください。（全6回の4回目／つづきを読む）

◆ ◆ ◆

異様な熱気が立ち込めていた対局室

2018年7月17日、東京都心部には朝から夏の陽射しが降り注いでいた。焼けたアスファルトが、何が起こってもおかしくないような熱を発していた。この年の関東地方は統計史上最も早く、6月に梅雨明けをした。以降、連日35度に迫る真夏日が続いていた。

豊島が対局室に現れたのは午前8時46分だった。千代田区のオフィス街に建つ都市センターホテルの一室。濃紺の和服姿で一礼した豊島は、将棋盤を挟んで並べられた二つの座布団のうち下座に腰を下ろした。

部屋にはすでに大型テレビカメラ、スチールカメラを担いだ報道陣がひしめき、華奢な豊島の身体を覆うように幾重にも折り重なっていた。座布団の脇に用意されたステンレスの冷水入れは汗をかき、関係者の何人かは扇子を取り出して煽いでいた。空調が効いているはずの部屋に異様な熱気が立ち込めていたのは真夏日の外気のためだけではなかった。第89期棋聖戦第5局、この対局には羽生善治のタイトル通算100期という記録がかかっており、それを報じようというメディアの人いきれが部屋の温度を上げていたのだ。



豊島の入室から3分後、棋聖戦十連覇中の王者羽生が現れた。一斉にカメラのシャッターが切られる。無数のレンズや集音マイクはほとんど全てが上座の羽生に向けられていた。メディアの注目は5度目の挑戦に初タイトルを賭ける挑戦者より、棋界の巨星に注がれていた。ただ、豊島がそれによって心を乱すことはなかった。むしろ視線が羽生に注がれることで、いまだタイトルを獲れていない自分に対する重圧は少なくて済むかも知れないとさえ考えていた。

羽生という存在の巨大さは変わらない。それでも…

両者が駒を並べ終えると、記録係が盤の脇に絹の布を広げた。歩を5枚、手の内でシャッフルしてからそこに放った。先手後手を決める「振り駒」である。「歩」が多ければ羽生の先手、裏の「と」が多ければ豊島の先手となる。理詰めの勝負もこの時ばかりは運頼みなのだ。

結果、先手は羽生となった。2勝2敗でフルセットにもつれ込んだことも、振り駒によって羽生の先手と決まったことも4年前の王座戦に敗れたあの日と同じだった。羽生という存在の巨大さも変わらなかった。悪い予感が浮かんでもおかしくない状況だったが、豊島の心はやはり揺れなかった。色白の顔を少しも動かすことなく座していた。

午前9時、真夏の都市センターホテルの対局室に開始を告げる立会人の声が響いた。

「─定刻になりました。羽生棋聖の先手で開始してください。よろしくお願いします」

羽生はまず心を整えるように目を閉じた。それから一拍置いて、静かに飛車先の歩を突いた。その瞬間、豊島の背後で再び無数のシャッター音が響いた。タイトル通算100期という大記録に王手をかけた羽生の第一手をあらゆるメディアがカメラに収めていた。豊島はシャッター音が静まるのを待って、自らも羽生に応えるように飛車先の歩を突いた。静かで自信に満ちた所作だった。あの日とは違う──豊島にはその確信があった。

電王戦後に変わったある棋士の姿

羽生に敗れた2014年の王座戦をきっかけに豊島は研究スタイルを変えた。人と指すのではなく、人工知能と指す。この4年間、ひとりAIソフトと向き合う日々を続けてきた。そこに自分にはないものを見出したからだった。

きっかけは自分より先に第2回の電王戦に出場したある棋士の姿だった。その棋士はAIソフトとの対局を境にして変わったように見えた。もともと切れ味の鋭い手を指してはいたが、電王戦後は以前よりも将棋に厚みのようなものが感じられるようになった。AIソフトと指すことで何を手に入れたのだろうか？ その好奇心が豊島を第3回電王戦への出場に駆り立てた。ただ同時に不安もあった。もし棋士がAIソフトに敗れれば、将棋界はどうなってしまうのか。あるいは棋士という職業自体がなくなってしまうのではないか。

4歳の頃、テレビ画面から伝わってくる棋士と対局場の緊迫した空気に引き込まれてから、迷わずこの道を進んできた。他の多くの職業の中から選び取ったという感覚もなく、まるで定められていたかのように将棋を生業とする棋士になった。他の道を想像したことすらなかった。自分には将棋しかない。だからこそ、危機感は募った。人工知能は敵なのか、それとも──。

定跡外の手を指すAI

電王戦への出場が決まった棋士には対局に採用される機器が貸し出されることになっていた。豊島は将棋連盟から届いた機器を自宅の和室に設置した。床の間に向かってテーブルと座椅子を配して研究のための空間をつくった。デスクトップの電源を入れると眼前に人工知能という名の指し手が現れた。他に誰もいない空間でひとり、物言わぬ相手と向き合った。

まず分かったのは将棋ソフトが万能の神ではないということだった。特に序盤は容易に自分の得意な戦型に誘導することができた。終盤戦においても、自分の方が知識を持っていると感じることもあった。だが一方で、中盤の混沌とした局面での判断の正確さ、速さには驚かされた。優位に立てる手を見逃すことはまずなかった。AIソフトには、自分に足りないと感じていた中盤戦の深い森を進んでいく力があった。そして次第に分かってきたのは人が指す将棋とAIのそれとの決定的な違いであった。

ソフトは時折、豊島が絶対に選ばない手を指してきた。今、その局面の最善手のみを割り出そうとする人工知能は前後関係や美学に縛られることなく手を選んでくる。ところが人間はそうはいかない。棋士たちは幼い頃から先人がつくり上げてきた定跡をまず頭に叩き込む。その上に出会いや経験が積み重なり、その棋士の棋風が生まれる。局面が進めば、ほぼ無限に近い選択肢が生まれ、それを全て読むことが不可能である以上、指し手はまず定跡から外れる手、筋が悪いとされる手を除外してから読み筋を絞り込んでいく。そして最終的な決断にはたとえわずかでも、相手に抱く印象や、自分がどんな棋士でありたいかという流儀や美学が影響することになる。

だから、これまで自分では絶対に指さなかった定跡外の手をAIが指せば否定したくなる。咎めてやりたくなる。だが、実際に分析してみると筋が悪いと思い込んできた手でも意外に局面を有利にすることがあった。新たな発見だった。

ある局面を入力し、自分の読みを立て、それをAIがどう指すか見てみる。もし自分と異なる手順を示せば、検討してみる。最善手か、悪手か、必ずしも明確な答えが出ないことも多かったが、豊島はそうやって自分の将棋を見つめ直す作業を繰り返した。そのうちにAIソフトへの見方が変わっていった。

人々が将棋に求めているもの

触れる前は棋士の敵になるかもしれないと考えていた人工知能が、将棋という無限の宇宙を探究する同志であり、時に教師であるように思えてきた。気づけば胸に渦巻いていた危機感は消えていた。朝から夕刻まで、時には夜半まで誰とも会わずにパソコンと向き合っていても、豊島はそれを孤独だとは感じなかった。

第3回の電王戦、豊島はYSSという将棋ソフトと対局した。個人では勝ったものの、別のソフトと対局した他4名の棋士が全員敗れて、全体としては人工知能に軍配が上がることになった。だが、危惧していたような事態にはならなかった。大会を見つめる世の中の反応は想像していたものとは違っていた。人々は棋士が敗れても将棋から離れていくことはなかった。むしろAIソフトの出現に葛藤する棋士たちの姿や、敗北の後に彼らが指す一手に視線を注いでいるようだった。

その光景を目の当たりにして、豊島は確信した。人間が指す将棋というゲームが、棋士という職業が消えることはない。どんな棋士にも一手一手にその棋士だけの個性やストーリーがあり、人々はそれを求めているのだと。

豊島はこの棋聖戦が開幕する前、主催新聞社に揮毫を依頼された。その時に浮かんだのは「心」という一文字だった。それは、人が持つもの、人工知能が持つもの、それぞれを知った上で辿り着いた境地だったのかもしれない。

豊島にも自分だけのバックボーンがあった。そもそも将棋を始めたばかりの頃、ある人物に出会わなければタイトル戦の場に立つこともなかったはずだった。

