サントリーは、サントリージャパニーズクラフトジン「ROKU〈六〉」ブランドの魅力を伝える、対談番組コンテンツ「the story of moment」をYouTubeサントリー公式チャンネルで配信中だ。



MCを務める俳優の藤木直人さん

「the story of moment」は、時代を創る表現者たちが、今まさに心を動かされているものについて語る対談番組コンテンツ。MCは俳優の藤木直人さんが務める。流行やトレンドではなく、その人自身の感性を深堀りしていくことで、「表現者たちが感じる“旬”や“瞬（瞬間）”」を取り上げていく。視聴した人自身も“今感じていること”に思いを巡らせ、人生における“旬”や“瞬”を考えるきっかけになるような、対談を届けていく。



「the story of moment」第2回のワンシーン

8月8日から「the story of moment」の第2回を、YouTubeサントリー公式チャンネルで公開した。第2回のゲストは、放送作家・脚本家・京都芸術大学副学長・料亭「下鴨茶寮」主人を務める、小山薫堂さん。さらに、2025年大阪・関西万博シグネチャーパビリオン「EARTH MART」テーマ事業プロデューサーも務めており、番組内では、シグネチャーパビリオン「EARTH MART」に込めた想いも語られている。また、多方面で活躍している小山さんが今心動かされているものにも、MCである俳優の藤木直人さんが迫る。



「the story of moment」第2回のワンシーン

今後の展開としては、今年内に、計3回の発信を予定している（現在、第2回まで配信済み）。都度、公開のタイミングで、Xおとなサントリー公式アカウントやInstagramサントリージャパニーズクラフトジン「ROKU〈六〉」ブランドアカウント等から情報を発信する予定となっている。



サントリージャパニーズクラフトジン「ROKU〈六〉」

サントリージャパニーズクラフトジン「ROKU〈六〉」は、日本ならではの6種のボタニカル（草根木皮（そうこんもくひ））（桜花、桜葉、煎茶、玉露、山椒、柚子）と伝統的なジンの8種（ジュニパーベリー、コリアンダーシード、アンジェリカルート、アンジェリカシード、カルダモンシード、シナモン、ビターオレンジピール、レモンピール）のボタニカルを使用している。「サントリー大阪工場 スピリッツ・リキュール工房」で、蒸溜器の使い分けや蒸溜方法を工夫することによって、多彩な原料酒をつくりだし、匠の技でブレンド。“自然素材を活かしつつ、調和された味わい”に好評を得ている。2017年の発売以来、約60ヵ国（2024年末時点）で取り扱われており、海外の販売ボリュームが約9割を占める、世界でも評価の高いグローバルブランドであり、日本国内でも2024年1〜12月の販売数量は対前年134％と極めて好調に推移している。

［第2回概要］

MC：藤木直人さん

ゲスト：小山薫堂さん

視聴URL：https://www.youtube.com/watch？v=jyH9QVj-5Qo

