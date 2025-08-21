白石麻衣のSTAFF公式Xが更新。8月20日に誕生日を迎えた白石への祝福メッセージを公開した。

【写真】スタッフから誕生日を祝うメッセージと共に、白石麻衣の笑顔あふれるオフショットが投稿された

■8月20日は白石麻衣の誕生日！

STAFF公式Xには「Happy Birthday」と綴られ、ケーキの絵文字を添えて1枚の写真が公開。続けて、「本日は白石さんのお誕生日です 応援してくださっている皆さま、いつも本当にありがとうございます！」とファンへの感謝の言葉が記されてた。

そして「これからもたくさん笑っていきましょうね」と白石へのメッセージを記した。白のトップスに透け感のあるレモンイエローのブラウスを着た白石の美しい笑顔が印象的だ。

SNSにはファンからの「まいやん、お誕生日おめでとう！」というたくさんの祝福メッセージが集まっている。

■ドラマ『最後の鑑定人』の撮影現場で白石＆高倉のバースデーをお祝い

現在放送中のドラマ『最後の鑑定人』に高倉柊子役で出演中の白石。演じている“高倉”も白石と同じ8月20日が誕生日という設定のため、撮影現場で白石＆高倉をダブルでお祝いしている動画がドラマ公式Xで公開された。

「本日8月20日は高倉柊子役、白石麻衣さんのお誕生日です！ おめでとうございます！」と番組スタッフが祝福メッセージを伝え、土門誠役の藤木直人が白石にプレゼントを手渡した。白石は「うれしい！ 撮影日に誕生日が入ることって、私、あんまりなかったので、今日ちょっと楽しく撮影できそうでよかったです。最後まで頑張るんでよろしくお願いします！」と言って笑顔を見せている。

藤木は藤木直人OFFICIAL STAFF公式Xで「白石さん。高倉さん。お二人ともお誕生日おめでとうございます。撮影現場で最後の鑑定人チームみんなでお祝いできましたー！ 素敵な一年をお過ごしくださいっ」というお祝いメッセージを添えて、その投稿を引用RPしている。

■『最後の鑑定人』第7話の中で、高倉の誕生日をお祝いするシーンが登場

白石自身が演じている“高倉”も同じ誕生日とのことで、『最後の鑑定人』第7話の冒頭で、藤木演じる土門と松雪泰子演じる尾藤宏香がサプライズで高倉の誕生日を祝うシーンが登場した。

番組公式Xには、「お誕生日おめでとう」のタスキをかけて金のハットをかぶった白石を、三角帽をかぶった藤木と松雪がお祝いしているオフショットも公開。中央に白石が座り、左側に藤木、右側に松雪が座り、3人で楽しそうな笑顔を見せている。

■「ゴチになります」レギュラー出演中の『ぐるナイ』公式も誕生日を祝福

さらに、『ぐるぐるナインティナイン』（日本テレビ系】の公式Xでもお祝いメッセージが公開。人気コーナー「ゴチになります」にレギュラーメンバーとして出演中の白石に「HAPPY BIRTHDAY 白石麻衣さん 8月20日 おめでとうございます」と綴った。続けて「いつも全力のまいやん 前回のゴチは みごと１位 後半戦の巻き返し頑張ってください」と激励のコメントと共に浴衣姿、制服衣装姿の白石の笑顔のショットを披露した。