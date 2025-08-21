21日前引けの日経平均株価は3日続落。前日比247.99円（-0.58％）安の4万2640.56円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は512、値下がりは1015、変わらずは90と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回った。



日経平均マイナス寄与度は74.96円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、東エレク <8035>が42.54円、第一三共 <4568>が21.98円、ファストリ <9983>が19.45円、中外薬 <4519>が10.53円と並んだ。



プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を55.37円押し上げ。次いでコナミＧ <9766>が5.91円、ＫＤＤＩ <9433>が5.06円、フジクラ <5803>が4.05円、三井金 <5706>が3.09円と続いた。



業種別では33業種中9業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、鉄鋼、パルプ・紙、化学が続いた。値下がり上位には医薬品、建設、輸送用機器が並んだ。



株探ニュース

