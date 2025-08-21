東証スタンダード（前引け）＝値上がり優勢、インタートレ、ＷＨＤＣがS高 東証スタンダード（前引け）＝値上がり優勢、インタートレ、ＷＨＤＣがS高

21日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数681、値下がり銘柄数641と、値上がりが優勢だった。



個別ではインタートレード<3747>、ＴＨＥ ＷＨＹ ＨＯＷ ＤＯ ＣＯＭＰＡＮＹ<3823>、萬世電機<7565>、マツモト<7901>がストップ高。夢みつけ隊<2673>、京都きもの友禅ホールディングス<7615>、堀田丸正<8105>は一時ストップ高と値を飛ばした。技研ホールディングス<1443>、コロンビア・ワークス<146A>、アズパートナーズ<160A>、ｆａｎｔａｓｉｓｔａ<1783>、錢高組<1811>など100銘柄は年初来高値を更新。赤阪鐵工所<6022>、ウィルソン・ラーニング ワールドワイド<9610>、アイビーシー<3920>、オリエンタルチエン工業<6380>、アイフリークモバイル<3845>は値上がり率上位に買われた。



一方、ホリイフードサービス<3077>、フレンドリー<8209>、エス・サイエンス<5721>、ぷらっとホーム<6836>、ジャパンエンジンコーポレーション<6016>は値下がり率上位に売られた。



