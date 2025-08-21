ETF売買動向＝21日前引け、ＧＸ中テ１０、野村素材化学が新高値 ETF売買動向＝21日前引け、ＧＸ中テ１０、野村素材化学が新高値

21日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比38.3％減の1093億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同37.1％減の916億円だった。



個別ではＯｎｅ ＥＴＦ 高配当日本株 <1494> 、上場インデックスファンド豪州リート <1555> 、グローバルＸ ＭＳＣＩスーパーディビィデンド <2564> 、ＮＥＸＴ 素材・化学 <1620> 、上場中国Ａ株パンダ <1322> など13銘柄が新高値。ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 天然ガス上場投資信託 <1689> 、東証ＲＥＩＴインバースＥＴＦ <2094> が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではグローバルＸ ＭＳＣＩ キャッシュフローキング <234A> は6.63％安、東証スタンダードＴＯＰ２０ＥＴＦ <1551> は3.39％安と大幅に下落。



日経平均株価が247円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金491億5300万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における前引け時点の平均844億9000万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が143億9200万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が81億5000万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が42億9300万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が41億3200万円、楽天ＥＴＦ－日経ダブルインバース指数連動型 <1459> が38億5600万円の売買代金となった。



株探ニュース

