21日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数252、値下がり銘柄数312と、値下がりが優勢だった。



個別ではＡｐｐＢａｎｋ<6177>、ＴＯＲＩＣＯ<7138>がストップ高。コンヴァノ<6574>は一時ストップ高と値を飛ばした。Ｌ ｉｓ Ｂ<145A>、オプロ<228A>、イオレ<2334>、トランスジェニックグループ<2342>、クリアル<2998>など31銘柄は年初来高値を更新。ＡｎｙＭｉｎｄ Ｇｒｏｕｐ<5027>、リックソフト<4429>、エーアイ<4388>、キッズウェル・バイオ<4584>、スポーツフィールド<7080>は値上がり率上位に買われた。



一方、オルツ<260A>、ｉｓｐａｃｅ<9348>が年初来安値を更新。アジャイルメディア・ネットワーク<6573>、リアルゲイト<5532>、フルッタフルッタ<2586>、ＱＤレーザ<6613>、ナイル<5618>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース

