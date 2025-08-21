　21日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　 49153　　 -38.2　　　 31150
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 14392　　 -32.8　　　　8691
３. <1360> 日経ベア２　　　　8150　　 -24.2　　　 213.4
４. <1579> 日経ブル２　　　　4293　　 -33.9　　　 335.4
５. <1458> 楽天Ｗブル　　　　4132　　 -52.8　　　 36910
６. <1459> 楽天Ｗベア　　　　3856　　 -12.5　　　　 350
７. <1321> 野村日経平均　　　3573　　 -29.8　　　 43950
８. <1568> ＴＰＸブル　　　　1340　　 -31.6　　　 580.7
９. <1540> 純金信託　　　　　1335　　 -59.2　　　 14870
10. <1306> 野村東証指数　　　1054　　 -65.8　　　3200.0
11. <2644> ＧＸ半導日株　　　 702　　 -24.8　　　　1840
12. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　 653　　　 1.4　　　 726.8
13. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　 649　　 -51.4　　　 47920
14. <1329> ｉＳ日経　　　　　 615　　　17.4　　　　4403
15. <1457> ｉＦＴＰベ　　　　 603　　 107.9　　　　2483
16. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　 558　　 -34.1　　　2079.0
17. <1330> 日興日経平均　　　 520　　 -53.2　　　 44000
18. <1358> 日経２倍　　　　　 501　　 -28.3　　　 58710
19. <1580> 日経ベア　　　　　 447　　　85.5　　　1339.0
20. <1489> 日経高配５０　　　 431　　 -38.6　　　　2505
21. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 423　　 -35.8　　　　2060
22. <1348> ＭＸトピクス　　　 400　　 -35.6　　　3190.0
23. <1545> 野村ナスＨ無　　　 397　　　11.8　　　 34610
24. <1595> 農中Ｊリート　　　 385　　　21.5　　　1976.5
25. <2038> 原油先Ｗブル　　　 370　　 428.6　　　　1454
26. <1320> ｉＦ日経年１　　　 338　　 -69.7　　　 43780
27. <1655> ｉＳ米国株　　　　 323　　 -26.8　　　 678.2
28. <2516> 東証グロース　　　 291　　　-8.2　　　 615.0
29. <1571> 日経インバ　　　　 272　　 -84.6　　　　 503
30. <1356> ＴＰＸベア２　　　 271　　　-7.5　　　 219.4
31. <2865> ＧＸＮカバコ　　　 254　　 -50.8　　　　1076
32. <2036> 金先物Ｗブル　　　 242　　 -44.1　　　 98360
33. <1346> ＭＸ２２５　　　　 229　　 -71.8　　　 43990
34. <1547> 日興ＳＰ５百　　　 229　　 -21.3　　　 10265
35. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 229　　 -72.2　　　 52190
36. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 227　　　23.4　　　　1085
37. <1366> ｉＦ日経Ｗベ　　　 222　　 -70.1　　　　 219
38. <2562> 日興ダウヘ有　　　 220　　1366.7　　　　3230
39. <2569> 日興ＮＱヘ有　　　 199　　 485.3　　　　3510
40. <314A> ｉＳゴールド　　　 199　　 -38.4　　　 234.0
41. <2243> ＧＸ半導体　　　　 195　　　36.4　　　　1985
42. <1615> 野村東証銀行　　　 188　　 -86.8　　　 446.0
43. <2870> ｉＦナ百Ｗベ　　　 184　　 -40.8　　　 12665
44. <2244> ＧＸＵテック　　　 183　　 -46.5　　　　2641
45. <2841> ｉＦＥナ百有　　　 183　　1043.8　　　　1381
46. <1328> 野村金連動　　　　 172　　 -39.4　　　 11800
47. <1671> ＷＴＩ原油　　　　 167　　 -17.3　　　　2975
48. <2525> 農中日経平均　　　 151　　 221.3　　　 42890
49. <200A> 野村日半導　　　　 149　　 -81.3　　　　1672
50. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　 145　　 -73.7　　　 315.3
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)


株探ニュース