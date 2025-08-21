ETF売買代金ランキング＝21日前引け
21日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 49153 -38.2 31150
２. <1357> 日経Ｄインバ 14392 -32.8 8691
３. <1360> 日経ベア２ 8150 -24.2 213.4
４. <1579> 日経ブル２ 4293 -33.9 335.4
５. <1458> 楽天Ｗブル 4132 -52.8 36910
６. <1459> 楽天Ｗベア 3856 -12.5 350
７. <1321> 野村日経平均 3573 -29.8 43950
８. <1568> ＴＰＸブル 1340 -31.6 580.7
９. <1540> 純金信託 1335 -59.2 14870
10. <1306> 野村東証指数 1054 -65.8 3200.0
11. <2644> ＧＸ半導日株 702 -24.8 1840
12. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 653 1.4 726.8
13. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 649 -51.4 47920
14. <1329> ｉＳ日経 615 17.4 4403
15. <1457> ｉＦＴＰベ 603 107.9 2483
16. <1343> 野村ＲＥＩＴ 558 -34.1 2079.0
17. <1330> 日興日経平均 520 -53.2 44000
18. <1358> 日経２倍 501 -28.3 58710
19. <1580> 日経ベア 447 85.5 1339.0
20. <1489> 日経高配５０ 431 -38.6 2505
21. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 423 -35.8 2060
22. <1348> ＭＸトピクス 400 -35.6 3190.0
23. <1545> 野村ナスＨ無 397 11.8 34610
24. <1595> 農中Ｊリート 385 21.5 1976.5
25. <2038> 原油先Ｗブル 370 428.6 1454
26. <1320> ｉＦ日経年１ 338 -69.7 43780
27. <1655> ｉＳ米国株 323 -26.8 678.2
28. <2516> 東証グロース 291 -8.2 615.0
29. <1571> 日経インバ 272 -84.6 503
30. <1356> ＴＰＸベア２ 271 -7.5 219.4
31. <2865> ＧＸＮカバコ 254 -50.8 1076
32. <2036> 金先物Ｗブル 242 -44.1 98360
33. <1346> ＭＸ２２５ 229 -71.8 43990
34. <1547> 日興ＳＰ５百 229 -21.3 10265
35. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 229 -72.2 52190
36. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 227 23.4 1085
37. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 222 -70.1 219
38. <2562> 日興ダウヘ有 220 1366.7 3230
39. <2569> 日興ＮＱヘ有 199 485.3 3510
40. <314A> ｉＳゴールド 199 -38.4 234.0
41. <2243> ＧＸ半導体 195 36.4 1985
42. <1615> 野村東証銀行 188 -86.8 446.0
43. <2870> ｉＦナ百Ｗベ 184 -40.8 12665
44. <2244> ＧＸＵテック 183 -46.5 2641
45. <2841> ｉＦＥナ百有 183 1043.8 1381
46. <1328> 野村金連動 172 -39.4 11800
47. <1671> ＷＴＩ原油 167 -17.3 2975
48. <2525> 農中日経平均 151 221.3 42890
49. <200A> 野村日半導 149 -81.3 1672
50. <1475> ｉＳＴＰＸ 145 -73.7 315.3
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
株探ニュース
