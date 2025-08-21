

デジタル式タイマーコンセント

サンワサプライは、タイマー設定と電力表示で賢く節電、安心をプラスするデジタル式タイマーコンセント「TAP−RT3」を発売する。

曜日ごとに細かくプログラムできるタイマー設定や、電力使用量を見える化する液晶モニタリング機能、チャイルドロックやトラッキング火災防止対策を搭載し、安全かつ効率的な電源管理を実現する。

学校などで使用するPC端末やタブレットを、使用しない時間帯に自動タイマーで電源をONにして充電できるコンセント。曜日ごとにタイマー設定が可能で、店舗などで営業時間のみONにしたい機器にも最適となっている。1日で4通りのタイマー設定が可能で、1週間で最大28通りのプログラムを設定できる。

1時間あたりの電気料金や累積使用時間、電気料金なども計測できる。計測値は液晶画面に見やすく表示される。

ボタン電池が持つまでは、コンセントを差し替えても中のデータを保てる。なお、ボタン電池蓋は、プラスのマイクロドライバーで開けることができる。

製品の表面には、通電が一目でわかる確認ランプ表示が付いている。なお、通電している場合、1400Wを超えた電力量を使っていると「通電ランプ」が赤色になり点滅する。

［小売価格］オープン価格

サンワサプライ＝https://www.sanwa.co.jp