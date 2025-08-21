〈もう、4年前の自分とは違う…羽生善治との再決戦の前、若き挑戦者・豊島将之が人知れず掴んでいた“確信”〉から続く

ノンフィクションライター・鈴木忠平さんの『いまだ成らず 羽生善治の譜』が、第37回「将棋ペンクラブ大賞」の文芸部門大賞を受賞しました。

豊島将之九段を視点人物に、土井春左右さん、斎藤慎太郎八段、そして羽生善治九段の人生が交錯する物語をお楽しみください。

◆ ◆ ◆

近鉄バファローズの野茂英雄がメジャーリーグをめざしてアメリカへ渡った1995年、その年のある春の日のことだった。関西将棋会館の職員である土井春左右は2階の道場で業務にあたっていた。55歳までは総務部で働いていたが、定年を迎えてからは嘱託契約で仕事場を道場へと移していた。将棋道場は一般に開放されている。映画の半分ほどの料金で棋士たちと同じ建物で対局ができる。客は絶えなかった。午前10時から午後10時までの二交代制。白いものが混じった頭髪を整え、折目正しいシャツに身を包んで、定刻より前に出勤する。大阪南部の泉佐野市の自宅から将棋会館までは電車を乗り継いで1時間ほどかかったが、遅れたことはなかった。それが土井の日常だった。

年齢以上に幼く見えた5歳の少年

その日、土井がいつものように受付カウンターに立っていると、見慣れない母子連れがやってきた。母親が周囲をうかがいながら訊ねてきた。

「この子、他の人が将棋を指すのを見たことがないんです。見せてやってもらえないでしょうか？」

まだ5歳だという少年は細く小さく、年齢以上に幼く見えた。初めての光景に圧倒されているのだろうか、母の背後から注意深く道場内を見渡していた。

他の客が指す将棋を見せてくれというのは珍しい相談だったが、土井は了承した。おそらくものの5分か、10分で帰るだろうと思ったからだ。ちょうどそのタイミングで別の仕事があったため、土井はあとをアルバイト職員に任せて一旦道場を離れた。

土井が目にした驚きの光景

それから1時間ほどが経った。道場に戻ってきた土井はアルバイトの職員に訊ねた。

「どう？ あの子はいつ帰った？」

土井はとうの昔に少年が帰宅したものだと決めつけていた。だが、バイト職員は苦笑いで道場内を振り返った。

「いや、それが……あの子、まだいるんですよ」

土井が驚いて100席近くが並ぶフロアに視線を移すと、テーブルとテーブルの間の通路に少年の頭がぴょこんと出ているのが見えた。5歳の子供が将棋盤の脇に立って、有段者同士の戦いをじっと見つめていた。土井はその光景に内心、衝撃を受けた。

道場には平日の午後や週末になれば、大勢の子供たちがやってきた。まだ小学校にも上がらない幼児はたとえ将棋大会であっても5分か10分もすれば飽きてしまう。手合いの合間に走り回ってしまう子も少なくなかった。それを知っていただけに目の前の光景に驚きを隠せなかった。道場の人波に埋もれてしまいそうなほど小さな子供が物も言わず盤面を食い入るように見ている。それも場内で最もレベルの高い有段者同士の対局を見つめている。まるで将棋に吸い寄せられているようだった。

「他の子とは違うものを持っている」

対局が終わると、少年はようやく母親のところへ戻ってきた。帰り際に聞いてみると少年は4歳で将棋を覚えたのだという。愛知県から大阪に引っ越してきて、最初に十三の将棋道場へ連れていったが、覚えたての初心者が指せるような空気ではなかったため、この将棋会館までやってきたということだった。

興味を持ったようなので、月に1、2回くらいは連れてこようと思います──母親はそう言った。土井はそれを聞いて、思わず首を横に振った。それでは少ないと思ったのだ。

「道場にずっと通ったら、この子は強くなりますよ。この子は将棋に向いています」

自分でも驚くような言葉だった。ほんのわずかな時間見ただけなのに、どんな将棋を指すかも知らないのに、なぜか確信に近い予感があった。この子は強くなる──。59歳の胸が高鳴っていた。

昂りは翌日になっても収まらなかった。土井はいつものように関西将棋会館へ出勤すると、3階の事務所で連盟職員たちに言った。

「昨日、道場にすごい子が来たんだ」

書類やファイルが山と積まれたフロアに土井の陽気な声が弾んだ。「5歳の子が有段者の将棋を1時間も黙って見ていたんだ」

職員たちは自分の仕事に手を動かしながら、土井の話に耳を傾けていた。

「とにかく……他の子とは違うものを持っている。あんな子、見たことがないよ」

少年について話し続ける土井に、職員のひとりが言った。

「そういえば土井さん、何百人と子供たちを見てきたと思いますけど、今までそんな風に言った子っていましたっけ？」

土井自身も不思議だった。関西将棋会館で働き始めて20年以上、道場の担当になってから4年以上が経つが、かつてこんなことは記憶になかった。

またあの子に会えるだろうか──。気付けば、一度会っただけの少年との再会を願っていた。それが土井と豊島将之との出会いだった。

師の日常を変えた出会い

豊島に出会ってから土井の日常は変わった。折目のついたシャツに身を包み、定刻前に関西将棋会館の道場へ出勤するのはこれまで通りだったが、営業が始まると土井は業務の傍ら、あの5歳の少年を待つようになっていた。

豊島は母親の言葉通り、水曜日と土曜日の午後、幼稚園を終えてからやってきた。まだ将棋を覚えたばかりだということもあり、最初は六枚落ちで手合いをつけても勝てなかった。そんな少年に土井は声をかけた。

「六枚落ちには六枚落ちの指し方があるんだよ」

それは定跡と呼ばれるものだった。豊島はじっと土井の目を見て、聞いていた。初めて会った日、有段者の対局を見つめていたあの眼差しだった。

「5歳で、もう字が読めるの？」土井が少年に尋ねると…

豊島は一度教えたことはすぐに自分のものにした。普通、幼い子には何度も言って聞かせなければならなかったが、豊島には同じことを二度言う必要がなかった。手合いの合間、他の子供たちは机と机の間を走り回っていたが、豊島は道場の隅にある棚から将棋の教本を取り出して読んでいた。喧騒の中、ひとり自分だけの世界をつくり上げていた。

「5歳で、もう字が読めるの？」

土井が訊くと、少年は言った。

「数字はわかります。それと駒にある漢字は読めるようになりました」

小さく細い声の中に意志を感じた。この子は強くなる。初めて会った時に抱いた予感は日を追うごとに確信になっていった。

やがて土井は客の少ない水曜日の午後、アルバイト職員にカウンターを任せて豊島と盤を挟むようになった。何かあればすぐ業務に戻れるよう、いつも受付が見える壁側の席に座った。豊島は寡黙だったが、こと将棋に関しては明確に物を言った。

「先生、この詰将棋、詰みません」

そんな時、土井はそっと背中を押すだけにした。

「そうかなあ。例えば、最初にこう指してみたらどうだろう？」

豊島は小さな鍵を与えれば、すぐに扉を開けることができた。瞬く間に定跡を覚え、棋力を上げていった。とりわけ終盤での閃きは天賦のものを感じさせた。いつしか週に一度の少年との午後は土井にとっても待ち遠しいものになっていた。

昇級を重ねていく少年

だが、そんな日々は1年ほどしか続かなかった。まだ小学校に上がるか上がらないかの小さな子が次々に昇級していく姿は道場内で人目を引いた。豊島が注目されればされるほど、道場担当の土井としては彼に近付き難くなった。なんで土井さんはあの子にばかり……。そうした空気が漂うのを危惧したのだ。道場の運営が仕事である以上、もう指導を続けるわけにはいかなかった。

天井に蛍光灯が並んだ事務室、道場での勤務を終えた土井は思わずため息をついた。

「あの子はもっと強くなれるのに、もう教えてやれないのか……」

書類とファイルが積まれた机の前で誰に言うともなしに放った言葉に、側の連盟職員が顔を上げた。

「土井先生、それなら別室で教えてあげればいいじゃないですか」

土井は月に一度、空いている時間に会館内の和室を借りて、同世代の将棋仲間たちと対局していた。同好会のような集まりだった。確かにそこでなら、自然に豊島と盤を挟むことができる。

「一度、来てみないかい？」

声をかけると、豊島は頷いた。母親に連れられて本当に会館の4階まで上がってきた。50を超えた将棋指したちの中に、小さな少年がひとり混じっている。その奇妙な光景を見つめながら、土井は思った。

9歳で道場の最高段位に

おそらく、この子には将棋しか見えていない。それだけあればいいのだ。

そして、そんな豊島の姿に一瞬、自分を重ねた。土井も将棋に生きてきた。かつて棋士を志し、奨励会に身を置き、その後もずっと将棋会館で働いてきた。酒もタバコもやらない。将棋の側にいられればそれでよかった。そういう意味で初老の男と少年は似ていた。

豊島は9歳になると、道場で一番上のアマチュア六段まで上がった。そのタイミングで土井は豊島の両親に会った。どうしても伝えたいことがあった。

「豊島くんが棋士になれるのは間違いありません。奨励会に入るなら1年でも早い方がいいです」

まだ10歳にも満たない少年が入会した例は聞いたことがなかった。世の常識に照らせば、なぜそんなに急ぐのかと首を傾げられるのかもしれないが、それを承知で土井は言った。

1年でも早い方がいい──その言葉には土井の将棋人生の中にずっと沈殿していた、微かな後悔と痛みが込められていた。

プロを志した17歳の土井青年

最初の記憶は陽の当たる縁台に置かれた平べったい盤だった。それを挟んで甚平姿の大人たちが難しい顔をしている。子供心に興味を惹かれ、傍で見ているうちにルールを覚えた。ただ、戦時中だったこともあり、土井少年にとって将棋はまだ見るだけのものだった。やがて大阪の空にも米軍爆撃機B−29の不気味な飛行音が轟くようになると、縁台に響く駒音は消えた。

土井が盤上の世界にのめり込むようになったのは15歳になってからだった。太平洋戦争が終わり、焦土からの復興が始まった頃だった。ある日、中学校の帰り道に立ち寄った書店で一冊の入門書に出会った。表紙に描かれた盤と座布団と駒台のイラストを目にして、幼少期に眺めていた縁台将棋の記憶がよみがえった。

土井はすぐに入門書と盤にかじりつくようになった。そんな息子を見た母親が近隣にアマチュアの強豪がいるという噂を聞きつけてきた。泉佐野駅から上りの南海電車に揺られて五つ目、岸和田駅を降りてすぐの喫茶店にその人はいた。扉を開けると、店の奥に将棋盤があった。界隈で知られた将棋指しだという店主は初めて会った土井青年と六枚落ちで指してくれた。まったく歯が立たなかった。唖然としていると、その人は言った。

「六枚落ちには六枚落ちの指し方があるんだよ」

それは定跡というものだった。当時の土井にしてみれば、まるで魔法だった。覚えれば、格上を相手にしてもすぐに太刀打ちできるようになった。矢倉、角換わり、横歩取り、土井は乾いたスポンジのように、先人たちが生み出した最善手を吸収していった。それからは暇さえあれば電車に乗って岸和田へ向かった。喫茶店の扉を開けるたび、人生を見つけたような気持ちになった。そして17歳で奨励会の門を叩いた。

「なぜ、もっと早くあの扉を開けなかったのだろう」

当時、天王寺の近くにあった関西本部へ通う日々、各地の天才や神童が集まる世界がそこにはあった。他の者に比べてスタートが遅いことは分かっていた。頂点に立てると思っていたわけでもない。だが、プロ予備軍の中に身を投じると、現実は想像していた以上に厳しいことを思い知らされた。

3歳下に内藤國雄がいた。最初は香車落ちで指していたが、わずかな間に平手でも敵わなくなり、やがて彼の背中が見えなくなった。成人してしばらくすると、10歳の少年が入会してきた。土井からすれば、文字通り大人と子供だったが、わずか数年でその少年に勝てなくなった。まるで壁など存在しないかのように階段を駆け上がっていく者がいる。その度に思った。プロになれるのは、こういう人たちなんだ……。

25歳で三段になった。あと一つ昇段すれば棋士になれる。だが、そこから先に進めない。4年、5年と時間だけが過ぎていく。当時の奨励会にはまだ年齢制限がなく、時間に追われることはなかったが、逆にそれが夢と現実の狭間に土井を閉じ込めた。自分はいつまでここで指し続けるのか……。戦いながら心の片隅で考えていた。

1968年、土井が31歳の年、奨励会に新たな規定が設けられた。

『31歳の誕生日までに四段に上がれなかった者は強制退会となる』

なぜ突然に、という怒りは湧いてこなかった。自分はもうこれ以上、階段を上れないだろうということは内心で分かっていた。むしろ規定ができたことで土井は人生に踏ん切りをつけることができた。

横綱大鵬の連勝記録が45でストップした1969年の春、土井は関西奨励会を退会した。そのまま将棋会館の職員となった。淡い夢に別れを告げる時、微かに胸に去来したのは岸和田の喫茶店の光景だった。

なぜ、自分はもっと早くあの扉を開けなかったのだろう。なぜ、もっと早く師に出会えなかったのだろう。そして、なぜもっと早く人生を将棋に賭けなかったのだろう。

「1年でも早い方がいい──」

豊島に向けた土井の言葉は自らの人生に横たわる蹉跌ゆえでもあった。時代に揺さぶられ、決して巻き戻せない時間の価値を知った男の叫びだった。



豊島将之 ©︎時事通信社

土井が思った通り、豊島は9歳で奨励会試験に合格した。入会の日、それは2人で紡いできた日々の終わりでもあった。もう自分が教えることはない……。分かってはいたが、巣立っていく少年に土井はひとつだけ求めた。

「豊島くん、もしよければ……例会の日にはどんなだったか、連絡をしてくれないだろうか」

その言葉に豊島は意志を秘めた目で頷いた。

〈羽生善治のタイトル100期を阻止 初戴冠の豊島将之が翌日にかけた師への電話〉へ続く

鈴木 忠平／ノンフィクション出版