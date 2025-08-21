全国のケンタッキーフライドチキンに「とろ〜り月見」シリーズ全4種が数量限定で登場。

さらに2025年は「とろ〜り月見」シリーズの販売に合わせて、世のたまご好きに告ぐ「人類たまご化計画」が始動します！

ケンタッキーフライドチキン「とろ〜り月見」シリーズ2025

発売日：2025年8月27日(水) ※数量限定、なくなり次第販売終了

※一部店舗では2025年8月20日(水)より先行販売

販売店舗：全国のケンタッキーフライドチキン店舗 ※一部、販売しない店舗があります

全国のケンタッキーフライドチキンに「とろ〜り月見」シリーズ全4種が数量限定で登場。

「とろ〜り月見」シリーズが発売される2025年8月27日に先駆けて、たまご好きがたまご好きのために開発したメニューが一部店舗で先行販売決定。

2025年8月20日より全国7店舗にて、ふんわり目玉焼き風オムレツを3つ積み上げた「トリプル月見バーガー」が登場します！

さらに2025年は、たまご好きに向けた新プロジェクト「人類たまご化計画」が始動☆

「とろ〜り月見」シリーズ

メニュー名・価格：

とろ〜り月見和風チキンカツバーガータマゴたっぷりタルタル単品 590円とろ〜り月見和風チキンカツバーガータマゴたっぷりタルタルセット 1,000円（とろ〜り月見和風チキンカツバーガータマゴたっぷりタルタル、ポテトS、ドリンクM）とろ〜り和風チキンカツバーガータマゴたっぷりタルタルよくばりセット 1,300円（とろ〜り月見和風チキンカツバーガータマゴたっぷりタルタル、ポテトS、ドリンクM、オリジナルチキン）とろ〜り月見チーズフィレバーガー単品 540円とろ〜り月見チーズフィレバーガーセット 950円（とろ〜り月見フィレバーガー、ポテトS、ドリンクM）とろ〜り月見チーズフィレバーガーよくばりセット 1,250円（とろ〜り月見フィレバーガー、ポテトS、ドリンクM、オリジナルチキン）とろ〜り月見ツイスター単品 480円とろ〜り月見ツイスターセット 890円（とろ〜り月見ツイスター、ポテトS、ドリンクM）とろ〜り月見ツイスターよくばりセット 1,190円（とろ〜り月見ツイスター、ポテトS、ドリンクM、オリジナルチキン）おもちカスタードの月見パイ 300円

※デリバリーでの価格は異なります

待ちに待った月見シーズンの到来に合わせて、ケンタッキーフライドチキンは、例年以上にたまご好きに愛してもらえる「とろ〜り月見」にとことんこだわったメニューを展開。

2025年の月見シーズンでは、「たまご好きがたまごを楽しむための商品」というテーマのもと、“たまご感”をより強調した新たなメニューが登場します☆

たまごに対する本気の姿勢を見せるべく、CTOには、たまご好きであるなかやまきんに君が就任。

たまご好きによる、たまご好きのための禁断のプロジェクト「人類たまご化計画」を始動しました！

ふんわり目玉焼き風オムレツをたっぷり3段も積み上げた、“たまご感”満載の「トリプル月見バーガー」を開発し、先行販売されます☆

「とろ〜り月見」シリーズこだわりのポイント！

2025年の月見は「たまご好きがたまごを楽しむための商品」という開発オリエンのもと、“たまご感”をより強調した新たなラインアップを展開。

中でも注目は、「とろ〜り月見和風チキンカツバーガータマゴたっぷりタルタル」です。

2024年はハーブが効いたタルタルソースを使用していましたが、今回はハーブを抑え、たまご本来の味わいをより楽しめる構成に！

「トリプル月見バーガー」は、“たまご感”をさらに極めた新提案のメニュー。

3枚の目玉焼き風オムレツと、1.5倍に増量したたっぷりのタルタルソースという、まさに“たまご推し”の一品です☆

開発担当者のコメント「とろ〜り月見和風チキンカツバーガータマゴたっぷりタルタル」

秘伝の醤油風味のテリヤキソースがたっぷり絡んだチキンカツに、“とろ〜り”がたまらない目玉焼き風オムレツ。

そしてたまご具材たっぷりのタルタルソースを30gと、千切りキャベツを合わせたボリューム満点の新作です！

タルタルソースは、食べやすさとたまご感を両立するよう具材の配合とサイズに工夫を重ね、よりたまごを感じられる仕上がり。

さらに見た目の黄色味にもこだわり、色合いからもたまごらしさを演出しています。

人類たまご化計画

2025年のケンタッキーフライドチキンのお月見は、例年以上に「とろ〜り月見」へのこだわりがポイント。

たまごに対する本気の姿勢を見せるべく、たまご好きによる、たまご好きのための禁断のプロジェクト「人類たまご化計画」が始動します！

新たに就任したCTOの「たまご」に対する熱い思いに感化され、ケンタッキーフライドチキン社員たちの議論も紛糾中。

はたしてCTOはこの事態をどう収めていくのでしょうか？

「トリプル月見バーガー」と「とろ〜り月見」シリーズを先行販売

販売期間：2025年8月20日(水)〜2025年9月2日(火) ※数量限定、なくなり次第販売終了

販売店舗：アピアさっぽろ店、仙台駅前店、恵比寿駅前店、名古屋栄セントラルパーク店、南海難波店、広島紙屋町店、天神サザン通り店

たまご好きのための禁断のメニューとして開発された「トリプル月見バーガー」は、2025年8月20日より全国7店舗で販売。

通常の「とろ〜り月見」シリーズは、ふんわり目玉焼き風オムレツが1つのところを、3枚重ねています。

さらに、具材感たっぷりのタルタルソースを大胆に加えることで、まさに“たまご尽くし”を実現。

たまご好きに向けて開発した、たまご愛にあふれるインパクト満点の限定メニューです！

また、「トリプル月見バーガー」を販売する店舗では、「とろ〜り月見」シリーズも先行販売されます☆

CTOなかやまきんに君と共にArea Tamago Officerが「トリプル月見バーガー」販売店舗を盛り上げる！

出現期間：2025年8月21日(木)〜2025年8月22日(金)

出現店舗：アピアさっぽろ店、仙台駅前店、恵比寿駅前店、名古屋栄セントラルパーク店、南海難波店、広島紙屋町店、天神サザン通り店

CTOのなかやまきんに君と共に、各エリア担当としてArea Tamago Officer（以下、ATO）を任命。

「トリプル月見バーガー」を先行販売する店舗を8月21日・22日の2日間訪ね、各店舗を盛り上げます！

かわいいたまごビジュアルに包まれたATOの姿は必見です☆

CTOに就任したなかやまきんに君が出演するコンセプトムービー

コンセプトムービーは、月見シーズン到来を告げるニュースからスタート。

ニュースがCTOに就任したなかやまきんに君に、突然ジャックされ、たまご好きのファンに語りかけます。

「ふつうの月見に、満足できてますか？」という問いを投げかけたCTOのなかやまきんに君が、禁断の「トリプル月見バーガー」の誕生を宣言。

最後には、お馴染みの「パワー！」や「ハッ」というセリフと共に、「人類たまご化計画」始動を告げてコンセプトムービーを締めくくります☆

新CMとろ〜り月見シリーズ「月見バーガー『たまご好きの全人類に告ぐ』篇 15秒」

放映期間：2025年8月27日(水)から ※地域により放映期間が異なる場合があります

オンエアエリア：全国(スポット、番組共に)

俳優の賀来賢人さんがカーネル・サンダースの衣装を身にまとい、満月の前でたまご好きの皆さまに月見シーズン到来を伝えるシーンから始まる新CM。

2025年に新登場する「とろ〜り月見和風チキンカツバーガータマゴたっぷりタルタル」を片手に持ち

昨年よりもさらにパワーアップした「とろ〜り月見」を見せつけます！

最後はお馴染みの「今日、ケンタッキーにしない？」のセリフとともに「とろ〜り月見」さながらの満月を前に、ポーズを決めて締めくくり☆

待ちに待った月見シーズン到来と2025年の「とろ〜り月見」シリーズの魅力を、存分に感じられるCMです！

「とろ〜り月見」にとことんこだわり、たまご好きのための新メニューも展開。

ケンタッキーフライドチキンの「とろ〜り月見」シリーズ2025は、2025年8月27日より数量限定で販売です☆

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 2025年はたまご好きに向けたトリプル月見が仲間入り！ケンタッキーフライドチキン「とろ〜り月見」シリーズ appeared first on Dtimes.