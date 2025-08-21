近江兄弟社は、今年秋の新製品として、保湿力と抗炎症作用で知られるアロエエキスとハトムギエキスを配合した「近江兄弟社メンターム 薬用アロエクリーム」（容量145g）を、8月20日から全国のドラッグストア、大手スーパーなどを通じて発売する。

アロエは、古くから自然の治癒力が注目され、医薬品や化粧品、食品などさまざまな分野で活用されている。近年、特に若年層を中心に「自然由来成分」への関心が高まっており、乾燥や肌荒れ、カサつきに悩む男女から、アロエの注目が再び高まっている。





同社ではこうしたニーズに応えるべく、保湿力の高いアロエエキスに加え、ハトムギエキスを配合することで、素肌にやさしいマイルドタイプの薬用スキンクリームを開発した。3つの有効成分を配合し、手ごわい乾燥肌や、肌あれを防ぎしっとりうるおった肌に整える。同製品は、顔やからだに使いやすい無香料・無着色（白いクリーム）・エタノールフリーのため、日常的なスキンケアとして取り入れやすく、乾燥や肌あれが気になる多くの人々、さらに若年層や男性ユーザーにも幅広く使える。

製品特長は、天然保湿成分として、アロエエキス、ハトムギエキスを配合。高保湿＆抗炎症ケアは、肌あれ防止、皮膚の保護、血行促進、適度な油分・水分の補給となる。マルチユースなため、顔から全身まで使用できるとのこと（顔・からだ・手・ひじ・ひざ・かかと）。

［小売価格］オープン価格

［発売日］8月20日（水）

近江兄弟社＝https://www.omibh.co.jp