ノンフィクションライター・鈴木忠平さんの『いまだ成らず 羽生善治の譜』が、第37回「将棋ペンクラブ大賞」の文芸部門大賞を受賞しました。

その受賞を記念して、本作の中で最も大きな反響を呼んだ「第3章 人が生み出すもの」のエピソードを全話紹介します。豊島将之九段を視点人物に、土井春左右さん、斎藤慎太郎八段、そして羽生善治九段の人生が交錯する物語をお楽しみください。（全6回の6回目／最初から読む）

夏の長い陽が傾く頃になって、東京都心部の気温はようやく下がり始めた。2018年7月、千代田区の都市センターホテルでは棋聖戦第5局が続いていた。対局室には開始前の喧騒が嘘のような静けさがあった。記録係がペンを動かす音から互いの息づかいまでが聞こえそうな静寂の中、豊島は耳栓をしていた。限界まで思考を研ぎ澄ますためか、微かな音も遮断して盤面を見つめていた。

勝ちがある──。

王者・羽生善治が誘い込んだ未知の局面

対局開始から8時間あまり、豊島はもう少しで光が見えそうなところまできていた。いくつもの分岐点を越えて、ようやくそこまで辿り着いた。同時に、あらためて羽生の底知れなさを感じてもいた。中盤に差し掛かった局面だった。45手目、棋界の王者は互いに交換したばかりの角を早々に自陣へと打った。ほとんど実戦で使われたことのない、リスクも伴うような手であった。豊島は研究でその手を見たことはあったものの、指しこなせる確信がなかったため深入りはしなかった。何より実戦で指してくる棋士がいるとは思えなかった。羽生はそんな冒険とも言える手をタイトル100期のかかった対局で放ってきたのだ。

勝負のみを考えれば、嫌な手には違いなかった。その手を境に未知の局面に突入するしかない。だが、豊島の胸には掻き立てられるものがあった。どんなに重要な勝敗が目の前にぶら下がっていようとも、自らの好奇心を封じ込めない。それはまさに羽生を羽生たらしめてきた手のように思えた。それに対し、この日の豊島も立ち往生することはなかった。羽生の角打ちが生み出した混沌とした中盤戦を攻めながら進んでいった。そして、深い森を抜け出した終盤戦の最中、ついに勝ち筋を見出したのだった。

ひとつでも間違えれば、たちまち逆転されてしまう…

盤の向こうでは羽生が鋭く局面を睨んでいた。豊島は自玉に目をやった。守りは薄い。何が起こるか分からない。ひとつでも寄せを誤れば、たちまち形勢を逆転されてしまうだろう。最後の正念場で、豊島は何度も何度も勝ち筋を確認した。

一歩、一歩、薄氷を踏むような緊張の時間がどれくらい続いただろうか。105手目、羽生が覚悟を決めたような手を指した。第三者から見れば、まだ決着とは映らなくとも、対局する棋士にはその瞬間が分かることがある。その一手を見て豊島は席を立った。対局室を出た。終局を目前に、心を落ち着けるような間であった。豊島のいなくなった部屋では羽生が側に置かれたペットボトルや水入れの位置をただし、身の回りを整え始めていた。そして一分後、対局室に戻ってきた豊島はもう耳栓をしていなかった。

108手目、豊島が敵陣に香を打ったところで王者が頭を下げた。

「負けました」

豊島は静かに頭を下げると、ひとつ息をついて天井を見上げた。張り詰めていた対局室の空気が解放されていく。初めてタイトルを手にした瞬間だった。あの王座戦で羽生に敗れてから4年、タイトル初挑戦から8年、初めて将棋会館の道場を訪れた日から20年以上が経っていた。

脳裏をよぎった師の言葉

カメラマンたちのレンズは相変わらず、ほとんどが羽生に向けられていたが、気にはならなかった。豊島はしばらく実感の伴わない、しびれるような感触に身を委ねていた。

「角を手放して打開していったんですが……あまり働かなかった。攻めが無理だったのかもしれません」

羽生は冒険にも見えた角打ちをそう振り返った。そしてタイトル100期を逃したことについて問われると、少し間を置いて言った。

「次の舞台の時に……目指してやっていけたらいいなと思っています」



豊島将之（左）と羽生善治（左＝©︎時事通信社／右＝©︎文藝春秋）

デビューから四半世紀以上に渡り、盤上の探究と結果を同時に求め続けるその姿は、敗れてなお他の追随を許さない光を放っていた。

感想戦と新棋聖誕生の記者会見を終えても、豊島にはまだ何かを手にした実感がなかった。それでいて部屋に戻っても寝つけそうになかった。あらゆることに確たる感触のない闇の中で、夜が明けたらやろうと決めていたことがあった。あの日、母と初めて見に行った道場であの人に会わなければ、今、タイトル戦で将棋を指してはいなかっただろう。いつも敵玉めがけて一直線だった少年時代の自分に、あの人は春の陽光のような眼差しで言った。

「戦いが始まる前にひと呼吸置いて、考えてごらん──」

その出会いはAIソフトには決して生み出せない奇跡だった。棋士には自分にしか指せない手がある。その裏に自分だけのストーリーがある。それを育んでくれたあの人に、豊島はようやく掴んだ勲章を報告しようと決めていた。

「ああ、豊島さんの努力が報われるんだ…」

斎藤慎太郎はインターネット中継が映し出す対局場を見つめていた。タイトルをかけて羽生と戦う豊島の姿があった。駒の動きを見れば、かつて自分と棋士室で研究していた頃とは豊島のスタイルが変わっていることは明らかだった。そして終盤戦、豊島の勝ち筋が見えたとき、斎藤の心は揺れ動いた。

ああ、豊島さんの努力が報われるんだ……。

最も身近な憧れの存在が棋界の王者からタイトルを奪う。それは豊島の背中を追ってきた斎藤にとっても、この道を進めばいいのだという一つの証明だった。ただ一方で、どうしても豊島に勝ってほしいとは考えていない自分に気づいた。この間、斎藤もまた変わったのだ。

斎藤は2015年に第4回の電王戦に出場した。AIソフトの持つ可能性に触れた。それからトップ棋士としのぎを削るようになり、2017年の棋聖戦では挑戦者決定トーナメントを勝ち抜いて初めてタイトル戦への切符を手にした。相手は羽生だった。

豊島と同じように斎藤もまた、将棋を始めるきっかけとなった場面に羽生の存在があった。まだ小学校に上がる前、通っていた学習塾の本棚に将棋の入門書があった。その表紙が羽生の写真だった。このゲームは何だろう？ この人は誰だろう？ ゲーム勝負が好きだった少年はそれを機に将棋の世界へと入っていった。

自らの原点とも言える羽生に挑んだタイトル戦、斎藤は1勝3敗で散った。勝った1局ですら、実感は負けだった。その過程で思い知った。今のままでは勝てない。憧れていては越えられない─。

羽生からタイトルを奪おうとしている豊島の姿を見て、居ても立っても居られない気持ちになったのはそのためだった。拍手を贈るよりも棋士としてやらなければならないことがあった。豊島がそうしたように、自分もまた憧れの存在を越えていくのだ。

終局後、勝者となった豊島の姿に向ける斎藤の眼差しはもう、昨日までのものではなくなっていた。

恩師への電話報告

棋聖戦第5局から一夜明けた7月18日の朝、土井はいつもより少し早く目が覚めた。泉佐野市の自宅で、一本の電話を待っていた。

電話が鳴ったのは東の空高くに陽が昇った頃だった。確信があった。豊島からだ─。

9歳で奨励会に入った後、豊島は土井との約束を守った。例会があった日にはその夜か、あるいは翌朝に決まって電話をかけてきた。

「今日は2勝しました」

「あと1勝すれば昇級できます」

棋士になり、関西棋界のホープと言われるようになっても節目の対局日には決まって連絡がきた。挑めども挑めどもタイトルに手が届かない時期も、土井はいつか弾む声で電話がくると信じて待った。5歳の頃から彼の中に宿る光を信じてきたからだ。

─電話を取ると、受話口の向こうから静かで芯のある声がした。

「先生……タイトルを取りました。ありがとうございました」

声を聞いた瞬間、込み上げた。電話を待つ間、どんな言葉をかけようかとあれこれ思いを巡らせていたが、いざその瞬間になるとほとんど何も出てこなかった。

「おめでとう。よかったね……」

土井は感情でいっぱいになった胸の内から精一杯の言葉を絞り出した。

（鈴木 忠平／ノンフィクション出版）