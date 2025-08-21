秋山成勲 （C）ORICON NewS inc.

　モデル・SHIHO（49）の夫で格闘家・秋山成勲（50）が20日、自身のインスタグラムを更新。長女・サランちゃん（13）との“顔出し”デートショットを公開した。

【写真】「デレデレな感じが最高」秋山成勲と長女・サランちゃんの“デート ショット”

　秋山は、仕事が忙しく3〜4ヶ月ぶりに長女と会えたことを告白し、親子2ショットや手をつないで歩く楽しげなデートの様子を披露。秋山は「娘とのデートは本当に楽しかったです！」と長女への愛情を垣間見せた。

　動画では、同じタイミングで口を開けてポージングする、仲むつまじい親子の様子を見せ、「親子のDNAですね」とつづっている。

　この投稿にファンからは「パパのデレデレな感じが最高」「サランちゃんかわいい　みるみる美しくなる感じです」「美人さんでスタイル抜群です」などとコメントが寄せられていた。