銀座コージーコーナーは、8月21日から、全国の店舗（福井県・京都府・鳥取県に取扱店はない）で季節限定「秋のマドレーヌギフト」「和栗マドレーヌ」「かぼちゃマドレーヌ」「紫いもマドレーヌ」を販売する。

季節の移り変わりをスイーツで感じてもらえるよう、「秋のマドレーヌギフト（7個入／14個入）」を販売する。厳選した国産素材、「国産和栗」「北海道産かぼちゃ」「九州産紫いも」を使用し、素材が持つおいしさを生かして風味豊かに焼き上げたマドレーヌを、人気のフィナンシェ、かぼちゃクッキーと共にアソートした。パッケージは実り豊かな秋をイメージしてデザイン。ちょっとした季節のご挨拶やプチギフトにもおすすめとなっている。

自宅用には、和栗、かぼちゃ、紫いも3種のマドレーヌの単品も用意した。午後のティータイムや夜のまったりとしたスイーツタイムに、秋限定の焼菓子を楽しんでほしいという。



「秋のマドレーヌギフト（7個入）」

「秋のマドレーヌ（7個入／14個入）」をオンラインショップでも購入できる。



「秋のマドレーヌギフト（14個入）」

「秋のマドレーヌギフト（7個入／14個入）」は、人気のマドレーヌに、秋限定の味わいとして登場。和栗の上品な甘みと香ばしさが広がる「和栗マドレーヌ」、北海道産かぼちゃの濃厚な甘みとコクが楽しめる「かぼちゃマドレーヌ」、九州産紫いものふくよかな味わいをいかした「紫いもマドレーヌ」。フィナンシェ、クッキーとともに、秋をイメージしたデザインのボックスにアソートした。ちょっとした手土産やごあいさつにもおすすめとなっている。なお、原材料の一部にはちみつを使用しているので、一歳未満の乳児には食べさせないでほしいという。



「和栗マドレーヌ」

「和栗マドレーヌ」は、和栗の上品な甘みと香ばしさが広がる、季節限定マドレーヌ。国産和栗のペーストを生地に練り込み、風味豊かに焼き上げた。ふんわり、しっとり食感と共に広がる、和栗のおいしさを楽しんでほしいという。



「かぼちゃマドレーヌ」

「かぼちゃマドレーヌ」は、北海道産かぼちゃの濃厚な甘みとコクを楽しめる、季節限定マドレーヌ。北海道産かぼちゃのペーストを生地に練り込み、風味豊かに焼き上げた。ふんわり、しっとり食感と共に広がる、かぼちゃのおいしさを楽しんでほしいという。



「紫いもマドレーヌ」

「紫いもマドレーヌ」は、九州産紫いものふくよかな甘みをいかした、季節限定マドレーヌ。九州産紫いものペーストを生地に練り込み、風味豊かに焼き上げた。ふんわり、しっとり食感と共に広がる、紫いものおいしさを楽しんでほしい考え。

［小売価格］

秋のマドレーヌ

7個入：648円

14個入：1296円

和栗マドレーヌ：108円

かぼちゃマドレーヌ：108円

紫いもマドレーヌ：108円

（すべて税込）

［発売日］8月21日（木）

銀座コージーコーナー＝https://www.cozycorner.co.jp