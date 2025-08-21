もがいていた巨人のエースが復調気配である。

19日のヤクルト戦に先発した戸郷翔征（25）が、今季最長となる8回131球を投げ、2失点で4勝目（7敗）を挙げたのだ。

2年連続で開幕投手を務めながら、調子が上がらず、6月23日に屈辱の2度目の二軍降格。ファームでは桑田真澄二軍監督（57）と、力感のないフォームや威力のある直球を取り戻すことを最優先に突貫工事を行った。戸郷は前日の試合後、「久しぶりの長いイニングで久しぶりの感覚。真っすぐの質の良さを取り戻したのが勝利の要因」と振り返った。

さるファーム関係者がこう言う。

「改造より修正」

「戸郷が二軍に落とされるたび、阿部監督に再生を頼まれる桑田二軍監督は『ブン投げて力で抑える投球はもう卒業しよう』と戸郷に提案。『狙ったところに投げる』『打者のタイミングを外す』『投球術でアウトを取る』といった重要性をアドバイス。シーズン中で大改造する時間はないため、『マイナーチェンジ』で復活に導く策を取った。戸郷の復活により、二人三脚でやってきた桑田二軍監督の評価が、球団内で上がっています」

さらに、今季1勝（1敗）の田中将大（36）の“再生工場”にも、桑田二軍監督が携わっているという。

「マー君の場合は久保巡回投手コーチが春のキャンプからメインで『魔改造』を施しているものの、桑田二軍監督がフォロー役として、マー君の再生を期待されている。最近も『フォークの精度を上げれば勝てる』といったアドバイスで自信を持たせていました。今の状態から上積みしていこうというスタンスで、改造というより修正という感じ。一軍昇格前のマー君も熱心に耳を傾けていました」（同）

田中将は21日のヤクルト戦に先発予定。一軍復帰後は勝ち星こそついていないものの、7日のヤクルト戦で6回途中2失点、13日の中日戦で5回3失点と、決して内容は悪くない。もし悲願の200勝に導くようなら、桑田二軍監督の評価はさらに上がりそうだ。