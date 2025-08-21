Á´Ìô¹©¶È¡¢¤«¤¼¤Î²óÉü¤ò½õ¤±¤ë¥Ó¥¿¥ß¥óCºÇÂçÎÌ500mgÇÛ¹ç¤ÎÁí¹ç¤«¤¼Ìô¡Ö¥¸¥¥Ë¥óC¾û¡Ê»ØÄêÂè2Îà°åÌôÉÊ¡Ë¡×¤òÈ¯Çä
¤«¤¼Ìô¡Ö¥¸¥¥Ë¥ó¡×¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÁ´Ìô¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÁ´Ìô¹©¶È¤Ï¡¢Áí¹ç¤«¤¼Ìô¡Ö¥¸¥¥Ë¥óC¾û¡Ê»ØÄêÂè2Îà°åÌôÉÊ¡Ë¡×¤ò9·î1Æü¤«¤éÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
1958Ç¯¤«¤éÂ³¤¯¤«¤¼Ìô¡Ö¥¸¥¥Ë¥ó¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î»þ´Ö¤ò¤«¤¼¤«¤é¼é¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥ó¥É¥×¥í¥ß¥¹¤Î¤â¤È¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÁá¤¯Æü¾ï¤ËÌá¤ê¤¿¤¤¤¢¤Ê¤¿¤Ë¸þ¤±¤¿¤«¤¼Ìô¥Ö¥é¥ó¥É¡£Æ±¼Ò¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤«¤¼¤Î»þ¤Ë¥Ó¥¿¥ß¥óC¤òÀÝ¤êÆþ¤ì¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï20¡Á30Âå¤ÎÃËÀ¤¬Â¿¤¯¡¢¼ãÇ¯¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤Ê¤ë¤Û¤É°Õ¼±¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë·¹¸þ¤À¤¬¡¢20¡Á40Âå¤Ï5¿Í¤Ë1¿Í°Ê¾å¤¬³ºÅö¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¥¸¥¥Ë¥óC¾û¡×¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢¡Ö¤«¤¼¾É¾õ¤ò´ËÏÂ¤¹¤ë¥¢¥»¥È¥¢¥ß¥Î¥Õ¥§¥ó¤Ê¤É¤ÎÍ¸úÀ®Ê¬¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ö¤«¤¼¤Î²óÉü¤ò½õ¤±¤ëÊä½õÀ®Ê¬¥Ó¥¿¥ß¥óC¡Ê¥¢¥¹¥³¥ë¥Ó¥ó»À¥«¥ë¥·¥¦¥à¡Ë¤òºÇÂçÎÌ¡Ê°ìÈÌÍÑ¤«¤¼ÌôÀ½Â¤ÈÎÇä¾µÇ§´ð½à¤ÎºÇÂçÎÌ¡Ë500mgÇÛ¹ç¤·¤¿¡×Áí¹ç¥¿¥¤¥×¤Î¤«¤¼Ìô¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤«¤¼¤Î»þ¤Ë¾ÃÌ×¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¥Ó¥¿¥ß¥óB2¡Ê¥ê¥Ü¥Õ¥é¥Ó¥ó¡Ë¤âºÇÂçÎÌ¡Ê°ìÈÌÍÑ¤«¤¼ÌôÀ½Â¤ÈÎÇä¾µÇ§´ð½à¤ÎºÇÂçÎÌ¡ËÇÛ¹ç¤·¤¿¡£
À½ÉÊÆÃÄ¹¤Ï¡¢¤«¤¼¤Î²óÉü¤ò½õ¤±¤ë¡Ö¥Ó¥¿¥ß¥óC¡Ê¥¢¥¹¥³¥ë¥Ó¥ó»À¥«¥ë¥·¥¦¥à¡Ë¡×¤òºÇÂçÎÌ1500ÓÇÛ¹ç¤·¤¿¡£¥Ó¥¿¥ß¥óC¤¬ÉÔÂ¤¹¤ë¤È¡¢¤«¤¼¤Ø¤ÎÄñ¹³ÎÏ¤¬Äã²¼¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤«¤¼¤ò¤Ò¤¤¤¿»þ¤Ï¥Ó¥¿¥ß¥óÎà¤ò¾ÃÌ×¤·¤ä¤¹¤¤¾õÂÖ¤À¤È¤¤¤¦¡£¤«¤¼¤Î»þ¤Ë¾ÃÌ×¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¡Ö¥Ó¥¿¥ß¥óB2¡Ê¥ê¥Ü¥Õ¥é¥Ó¥ó¡Ë¡×¤òºÇÂçÎÌÇÛ¹ç¤·¤¿¡£¥Ó¥¿¥ß¥óB2¤¬ÉÔÂ¤¹¤ë¤È¡¢ÈéÉæ¤äÇ´Ëì¡ÊÉ¡¤ä¤Î¤ÉÅù¡Ë¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡£´Å¤¤¥Õ¥£¥ë¥à¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÉþÍÑ¤·¤ä¤¹¤¤¾®¤µ¤Ê¾ûºÞ¤À¤È¤«¡£1¾û¤¬¾®¤µ¤¯¡¢½÷À¤ä¹âÎð¼Ô¤ÎÊý¤âÉþÍÑ¤·¤ä¤¹¤¤!»ý¤Á±¿¤Ó¤Ë¤âÊØÍø¤Ê1¥·¡¼¥È1ÆüÊ¬¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÊÀ®¿Í¡Ê15ºÍ°Ê¾å¡Ë¤Î¾ì¹ç¡Ë¡£
¡Î¾®Çä²Á³Ê¡Ï
27¾û¡Ê3ÆüÊ¬¡Ë¡§1540±ß
45¾û¡Ê5ÆüÊ¬¡Ë¡§2420±ß
¡Ê¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¡Ë
¡ÎÈ¯ÇäÆü¡Ï9·î1Æü¡Ê·î¡Ë
