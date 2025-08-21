右肩インピンジメント症候群で60日間の負傷者リスト（IL）入りし、傘下オクラホマシティーで調整を続けているドジャース・佐々木朗希（23）が日本時間21日、敵地ワシントン州でのタコマ（マリナーズ傘下）戦に登板。

【もっと読む】ロッテ佐々木朗希は母親と一緒に「米国に行かせろ」の一点張り…繰り広げられる泥沼交渉劇

復帰初マウンドだった前回15日のアルバカーキ（ロッキーズ傘下）戦では2回3分の0を6安打3失点。予定の3イニングを投げ切れず、直球の最速は約154キロ止まりで、スプリットの制球にも苦しんだ。

試合後、スピードガン表示がどこにあるか分からなかったと明かし「球速を確認できなかったため、出力が上がらなかった。次はもっと出して、（肩や肘に）いい張りが出てくるようにしたい」と球速アップを課題に挙げた。

「何も不安なく投げられた」と話している通り、患部の状態は万全のはずでも、球威がなかったのはフィジカルよりもメンタルに原因があるようだ。

ドジャースのマーク・プライアー投手コーチは、大リーグ公式サイトの取材に佐々木の現況についてこう明かしている。

ここまでは期待を大きく裏切り…

「患部の状態はマイナーの実戦マウンドに上がるまでに回復したとはいえ、全力で腕を振った時にどうなるか、内心は不安で仕方がないのだろう。ロウキに限ったことではないが、故障明けの投手が球速をアップするには精神的な障壁を取り除いて乗り越えられるかが重要になる」と、フィジカルよりもメンタルを問題視した。

佐々木は昨オフ、複数球団による争奪戦の末、ドジャース入り。「25歳ルール」によるマイナー契約での移籍とはいえ、渡米前からの評価は高かったが、8試合に登板して1勝1敗、防御率4.72。故障もあってここまでは期待を大きく裏切っている。

すでにロバーツ監督は佐々木を地区優勝、ポストシーズン進出争いが熾烈になる9月上旬に昇格させる方針を明かしており、メジャー復帰のノルマとして「5回、75球」を課した。山本、大谷らとともに6人ローテの一角として起用される見込みとはいえ、プライアー投手コーチによれば、佐々木自身が故障再発を恐れて自らブレーキをかけているわけだ。

9月上旬のメジャー昇格までに残されたマイナーでの調整登板は2試合。佐々木は指揮官が設定する復帰日までに自信を取り戻せるか。

◇ ◇ ◇

米国で暮らす佐々木の「臆病マインド」に関係あるのかどうかはさておき、日本ではその隣にはいつも母親がいた。メジャー挑戦をさせろとゴネ散らかした一昨年のオフもそうだ。いったいあの時、何が起きていたのか。改めて振り返ると佐々木の人物像が見えてくる。

●関連記事【もっと読む】…では、それらについて詳しく報じている。