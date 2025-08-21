夏の甲子園は19日の準々決勝4試合で県岐阜商（岐阜）が春夏連覇を狙う横浜（神奈川）相手に勝利。番狂わせを演じてべスト4進出を決めた。

【もっと読む】横浜・村田監督が3年前のパワハラ騒動を語る「選手が『気にしないで行きましょう』と…」

21日の準決勝はこの県岐阜商に加え、日大三（西東京）、山梨学院（山梨）、沖縄尚学（沖縄）の4チームで争われたが、今大会は優勝候補といわれた強豪校が早々と姿を消した。

今秋ドラフト上位候補の石垣元気（3年）を擁する昨春優勝校の健大高崎（群馬）は、昨夏優勝校の京都国際（京都）に、今春準優勝の智弁和歌山（和歌山）も花巻東（岩手）相手に初戦敗退。22年夏Vの仙台育英（宮城）は、沖縄尚学に3回戦で敗れた。

健大高崎の青柳博文監督は「万全な状態で臨むことができましたが、京都国際さんの野球が上回った結果です」と前置きした上で、「強いて言えば……」と、初戦までのインターバルの長さについて、こう言った。

「8月5日の開会式から13日に初戦を迎えるまで雨天順延もあって8日間空きました。相手も同じ条件ではありますが、実戦からも離れたことで、甲子園では特に投手陣が誰一人として群馬大会時のボールのキレがなかった。練習場は毎日、大会本部から割り当てられますが、時間は2時間と決まっている。練習場の確保、練習時間の確保が難しい面はありました」

調整に苦慮したといえば、出場した全49校の最後に初戦（2回戦）を迎えた神村学園（鹿児島）だ。夏は2年連続4強の実績があり、今年も多くの好投手を擁しながら、1回戦を突破してきた創成館（長崎）相手に、2安打完封負けを喫した。

高校野球関連の書籍を多数執筆する高校野球アナリストの田尻賢誉氏は、「個々の投手が投げ方を工夫することで、番狂わせを起こすケースが増えています」と、こう続ける。

「横浜、智弁和歌山はともに、相手先発の左の変化球投手を打ち崩すことができずに敗れました。昨夏も、優勝候補の大阪桐蔭（大阪）が小松大谷（石川）の右腕・西川大智（現桜美林大）相手にわずか92球で完封負けを喫した。西川は直球の最速が140キロに満たないものの、変化球の使い方に加え、打者のタイミングを外そうと、足の上げ方を変えたり、クイックで投げたりと、工夫を凝らしていた。

プロのように何度も同じ投手と対戦するならともかく、こうした投手を初見で打ち崩すことは容易ではありません。昨夏の西川の投球は、多くの投手がチェックし、参考にしているはずです。昨年から『2段モーション』が解禁されたことに加え、低反発バットの採用で長打が出づらくなったことも追い風になっています。『いくら強い相手でも、工夫ひとつで勝てるチャンスはある』という意識は、以前よりも高まっていると感じます」

横浜・村田監督「センバツからの疲れが大きい」

田尻氏によれば、ベスト4に進出した山梨学院の左腕・檜垣瑠輝斗（2年）、日大三の右腕・近藤優樹（3年）は、典型的な「工夫型」の投手だという。

春夏連覇を目指していた横浜を巡っては、春からの過密日程に苦しんだ。村田浩明監督（39）は、甲子園の開幕前にこう言っていた。

「センバツを終えて帰ってきてからの疲れが大きいですね。3月30日に決勝戦を戦い、直後は招待試合に行かせていただいた。そして4月12日に春季大会の初戦を迎えましたが、手を抜くわけにはいきません。夏のシード権は不可欠ですし、センバツで勝てたのは神奈川で育ててもらったからこそです。何とか優勝することができましたが、関東大会ではレギュラー陣のコンディションを優先し、1年生の投手を先発させました。僕自身も疲れていたくらいですから、選手はもっと疲れていたと思います」

センバツを制した横浜には、宮崎県などから招待試合の声がかかった。アゴアシ付きの遠征で、各地の強豪校と実戦経験を積めるメリットがある一方で、ベストメンバーで臨むのが礼儀とあって、レギュラー陣の負担は増える。

実際、横浜の2年生エースの織田翔希は疲労が蓄積し、大会期間中に胃腸炎を患うなど、本来の調子とは程遠かった。背番号「1」を背負った投手兼野手の奥村頼人（3年）も、春のセンバツ後に左太ももを肉離れ。投手の調整に影響が出た。

前出の田尻氏は「年間を通じて過密日程の問題が横たわっているのは確かです」と、こう続ける。

「2023年には、夏の甲子園でベスト4に入った土浦日大（茨城）が、甲子園で負けた翌日に秋季大会の県南地区予選に出場した。春季大会に関して言えば、夏季大会のシード権を取るための大会と化しており、本当に必要なのか？ という疑問は残ります。春季大会を廃止し、夏季大会を1カ月間前倒しして6月に開幕すれば、選手の体への負担はかなりなくなると思います」

そこで参考になるのが沖縄だという。

「今年の沖縄大会は6月14日に開幕し、7月13日に決勝を迎えた。試合は土曜、日曜のみでした。都道府県によって学校数の差はあれど、沖縄と同程度の学校数なら、前倒し開催は可能でしょう」（田尻氏）

今夏甲子園が波乱の展開になっているのは、それなりの理由があるのだ。