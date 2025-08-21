ダンビラムーチョ・大原、オンカジ騒動後初「ラヴィット！」出演「シャレになってないじゃん」半年ぶりに人気企画が復活
【モデルプレス＝2025/08/21】お笑いコンビ・ダンビラムーチョの大原優一が、8月21日放送のTBS系「ラヴィット！」（毎週月曜〜金曜あさ8時）に出演。大原は、オンラインカジノ騒動後、初めて同番組に出演した。
【写真】オンカジ騒動の人気芸人、半年ぶり「ラヴィット！」出演の裏側
番組冒頭でダンビラムーチョが紹介されると、「でた！」「帰ってきた！」「おかえり！」とスタジオからは温かい声が。大原は「結局、俺自身がシャレになってないじゃん！」と自身のネタを披露し、MCを務める麒麟の川島明からは「気持ちボリュームは抑えてもらいました（笑）」と説明されていた。
続けて、大原は「かなり相方の原田に負担をかけていたので、こっからは布団をかけたいと思います」とボケを披露し、原田フニャオは「いーや寝ちゃうだろう」とツッコミ。微妙な空気になりながらも、大原は「これでやっていきたいと思います」とコメントしていた。
また、番組ではダンビラムーチョのネタであり、番組の人気企画でもある「冨安四発太鼓選手権」を半年ぶりに実施。企画前には、大原が「悪いことはするもんじゃねぇな」と発言し、人気企画のゲリラ開催にスタジオは大いに盛り上がっていた。
なお、大原はオンラインカジノでの賭博行為により略式起訴されたことが所属事務所・吉本興業の発表で明らかとなっており、2月27日から一時活動を休止をしていたが、6月8日には活動を再開することを発表していた。（modelpress編集部）
情報：TBS
【Not Sponsored 記事】
【写真】オンカジ騒動の人気芸人、半年ぶり「ラヴィット！」出演の裏側
◆ダンビラムーチョ・大原、騒動後初「ラヴィット！」出演
番組冒頭でダンビラムーチョが紹介されると、「でた！」「帰ってきた！」「おかえり！」とスタジオからは温かい声が。大原は「結局、俺自身がシャレになってないじゃん！」と自身のネタを披露し、MCを務める麒麟の川島明からは「気持ちボリュームは抑えてもらいました（笑）」と説明されていた。
また、番組ではダンビラムーチョのネタであり、番組の人気企画でもある「冨安四発太鼓選手権」を半年ぶりに実施。企画前には、大原が「悪いことはするもんじゃねぇな」と発言し、人気企画のゲリラ開催にスタジオは大いに盛り上がっていた。
なお、大原はオンラインカジノでの賭博行為により略式起訴されたことが所属事務所・吉本興業の発表で明らかとなっており、2月27日から一時活動を休止をしていたが、6月8日には活動を再開することを発表していた。（modelpress編集部）
情報：TBS
【Not Sponsored 記事】