ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 習近平氏、西蔵自治区の各民族・各界代表と会見 習近平氏、西蔵自治区の各民族・各界代表と会見 習近平氏、西蔵自治区の各民族・各界代表と会見 2025年8月21日 11時15分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ ２０日、西蔵自治区の各民族、各界の代表と記念撮影する習近平氏（最前列中央）。（ラサ＝新華社記者／燕雁） 【新華社ラサ8月21日】習近平（しゅう・きんぺい）中国共産党中央委員会総書記・国家主席・中央軍事委員会主席は20日午後、西蔵自治区ラサ市で同自治区の各民族、各界の代表と会見し、記念撮影した。 ２０日、西蔵自治区駐屯部隊の将兵代表と会見する習近平氏。（ラサ＝新華社記者／李剛） ２０日、西蔵支援幹部の代表と記念撮影する習近平氏（最前列中央）。（ラサ＝新華社記者／李響） ２０日、西蔵自治区および関係部門、各地区・市の責任者や元幹部の代表と記念撮影する習近平氏（最前列中央）。（ラサ＝新華社記者／燕雁） ２０日、西蔵自治区の政法（警察・検察・司法）関係機関の代表と記念撮影する習近平氏（最前列中央）。（ラサ＝新華社記者／殷博古） ２０日、西蔵自治区の宗教界の愛国人士および寺院管理委員会の幹部代表と記念撮影する習近平氏（最前列中央）。（ラサ＝新華社記者／李響） リンクをコピーする みんなの感想は？