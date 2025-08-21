「今日好き」村谷はるな「暗くなったよ」イメチェン姿に絶賛の声「透明感すごい」「可愛すぎ」
【モデルプレス＝2025/08/21】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた村谷はるなが20日、自身のInstagramを更新。ヘアカラーを暗くした新しいスタイルを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】「今日好き」美女、イメチェンで透明感倍増
村谷は「なにいろになるかなーうふふ」と記し、ヘアカラー中にくまのフィルターを使用した姿を公開。続く投稿で、「暗くなったよ」と暗めのヘアカラーでピースサインを見せる姿をアップし、落ち着いたダークトーンのヘアスタイルで大人っぽい印象を見せている。
この投稿に、ファンからは「透明感すごい」「可愛すぎる」「暗髪も似合ってる」「大人っぽくなった」「明るい髪も暗めの髪もどっちも好き」といった絶賛の声が上がっている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。村谷は林田拓也と「冬休み編2024」で出会い、「卒業編2025inソウル」にてカップル成立となった。（modelpress編集部）
◆村谷はるな、ダークトーンヘアにイメチェン
