8月20日、M!LKの佐野勇斗がInstagramを更新した。

【写真】佐野を絶賛するチョコプラからのメッセージも公開

佐野は、自身のInstagramアカウントにて、「チョコプラさんのミュージカルに昔の松尾さん役として出演させていただきました！！」と、同日に開催されたお笑いコンビ・チョコレートプラネット（長田庄平、松尾駿）による音楽＆笑いの新感覚エンタテイメントフェス『CHOCOLATE PLANET 20th ANNIVERSARY ULTRA SWEET GALAXY』のミュージカルパートに出演したことを報告。

続けて、「めーーーっちゃ面白かったし、楽しかったし、やっぱりチョコプラのお二人はすごくたくさんの方に愛されてるんだなあ。」「出演させてくださってありがとうございました！！」などと綴ると、衣装姿で撮影したチョコレートプラネットとの記念ショットや、2人からのメッセージカードを公開した。

なお、佐野の出演は公式サイトなどでは告知されておらず、当日のシークレットゲストだったとのことだ。

今回の投稿に対し、ファンからは、「チョコプラさんと仲良さそうで和む」「3人の写真めっちゃいい感じ」「素敵な笑顔」「楽しかったの伝わるよー！」「松尾さん役だったんだ！？笑」「ほんとびっくり」「いろんな経験できてイイね〜！」「オールバックかっこいい」「ビジュがいつも良すぎ」などの反響が寄せられている。

5人組ダンスボーカルグループ・M!LKのメンバーとして活動しつつ、俳優としても頭角を現している佐野。現在公開中の劇場版『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜南海ミッション』には、ドラマ版より引き続き出演している。

画像出典：佐野勇斗オフィシャルInstagramより