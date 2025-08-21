乃木坂46久保史緒里、高橋文哉と朝ドラ「あんぱん」共演で挨拶 “ANNファミリー”と言わなかった理由
【モデルプレス＝2025/08/21】乃木坂46の久保史緒里が20日、自身がパーソナリティーを務める「乃木坂46のオールナイトニッポン」（ニッポン放送／毎週水曜25時〜）に出演。連続テレビ小説「あんぱん」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）への出演について語った。
北村匠海演じる柳井嵩が作詞した「手のひらを太陽に」を歌う人気歌手・白鳥玉恵役として、「あんぱん」101話に初登場した久保。久保は「ついに」と登場をラジオで報告すると「朝ドラ出演、夢だったんですよね、ずっと。実はもう私が小さい時、小学生とかかな、の時から母の影響でずっと朝ドラ観てて私もずっと観てたから、もう朝ドラに出たいのはずっと夢だった」と、NHKの朝の連続テレビ小説への出演は長年の夢だったと明かした。
一方、朝ドラ出演は元々「簡単な夢じゃない」ことを認識していた久保。「どうしても朝ドラに出るのが夢だった」ゆえに、以前同ラジオ内で架空の朝ドラ企画を行ったことも。しかしそんな企画をやってしまったことで「もう（本物の朝ドラには）出れないんじゃないかって」とも思っていたのだという。今回白鳥玉恵役としてついに役をつかみ「実際に歌もレコーディングとかしたんですけど、実際に歌指導も入っていたりとかした」と、しみじみと嬉しそうに振り返った。
また「あんぱん」には「高橋文哉のオールナイトニッポンX（クロス）」（ニッポン放送／毎週火曜深夜0時〜）として、久保と同じ「オールナイトニッポンファミリー」の俳優・高橋文哉も辛島健太郎役で出演。久保は高橋と「お会いする機会があった」ものの、高橋が久保が同じ「オールナイトニッポンファミリー」だと知っているかどうかが不安で、高橋と撮影で顔を合わせた「2回とも『お疲れ様です』で、（ファミリーだと）言わないっていう選択を取った」と回顧していた。（modelpress編集部）
◆久保史緒里「あんぱん」出演
◆久保史緒里「あんぱん」共演の高橋文哉との挨拶は？
