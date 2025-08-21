村重杏奈、ランジェリー姿披露「綺麗すぎ」「憧れスタイル」の声
【モデルプレス＝2025/08/21】タレントの村重杏奈が20日、自身のInstagramを更新。ランジェリー姿を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】村重杏奈、ランジェリー姿で美バスト披露
ランジェリーをプロデュースしている村重は「やぱパープルもかわいい」とコメントし、紫色のランジェリーを着用した姿を披露。「この1週間で『私村重さんの下着愛用してます』ってこっそり教えてくれた人3人もいた！嬉しいな」とつづっている。
この投稿に、ファンからは「二度見した」「綺麗すぎ」「憧れスタイル」「似合ってる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】村重杏奈、ランジェリー姿で美バスト披露
◆村重杏奈、ランジェリー姿披露に反響
ランジェリーをプロデュースしている村重は「やぱパープルもかわいい」とコメントし、紫色のランジェリーを着用した姿を披露。「この1週間で『私村重さんの下着愛用してます』ってこっそり教えてくれた人3人もいた！嬉しいな」とつづっている。
この投稿に、ファンからは「二度見した」「綺麗すぎ」「憧れスタイル」「似合ってる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】