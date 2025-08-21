紺野彩夏、美デコルテ大胆開放 ベアトップ衣装姿に「大人っぽい」「透明感すごい」と反響
【モデルプレス＝2025/08/21】モデルで女優の紺野彩夏が20日、自身のInstagramを更新。ベアトップの衣装姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】紺野彩夏、デコルテ大胆披露のベアトップ姿
紺野は「ノンノ10月号本日発売です〜！」とつづり、自身が専属モデルを務める雑誌「non-no」（集英社）のオフショットを公開。胸元に大胆なフリルのデザインがあしらわれたベアトップの衣装から、美しいデコルテを大胆に披露している。
この投稿に、ファンからは「大人っぽい」「透明感すごい」「可愛くて綺麗」「美人すぎる」「色っぽい」「最高のビジュアル」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
◆紺野彩夏、ベアトップ衣装で美デコルテ披露
