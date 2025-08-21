AKB48佐藤綺星、カジュアルシャツワンピで美脚見せ「雰囲気違う」「好きビジュすぎる」の声
【モデルプレス＝2025/08/21】AKB48の佐藤綺星が20日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つカジュアルな私服姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】AKB人気メンバー、美脚輝くミニワンピ姿
佐藤は「実はこういう系統のお洋服すきです」とつづり、私服姿を公開。ストライプ柄のシャツワンピースにブーツを合わせたコーディネートで、スラリとした美しい脚を披露した全身ショットが収められている。
この投稿に、ファンからは「雰囲気違う！」「どんなあいちゃんも可愛い」「好きビジュすぎる」「スタイル抜群」「脚が細くて綺麗」「可愛くてびっくり」「ポニテ最強」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆佐藤綺星、カジュアル私服で美脚披露
