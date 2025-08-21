「ロッカールームに行ってみた」「とても光栄」Stray Kidsがトッテナムスタジアムでの公演を振り返る

いま世界中で爆発的な人気を誇る韓国のボーイズグループStray Kids（ストレイキッズ）。

先月18、19両日、プレミアリーグ・トッテナムの本拠地であるトッテナム・ホットスパー・スタジアムでK-POPアーティストとして初めて単独公演を成功させた。

今月19日、YouTubeチャンネル『TEOテオ』に、Stray Kidsのメンバーであるフィリックスとチャンビンが出演。大盛況に終わったロンドン公演を振り返った。

「K-POPアーティストとして初めてトッテナムスタジアムで公演した気分はどうだった？」と聞かれたフィリックスは「とても光栄だった」とコメント。

続けて「あのような大きなスタジアムで、多くのSTAY（ファンダム名）の前で公演するのが本当に感動的だった」と爽やかな笑顔で語った。

大のサッカー好きとして知られるチャンビンは「（スタジアムに）行くや否や、ロッカールームに行ってみたり、ハンドウォッシュも使ってみました」と話し、笑いを誘った。

フィリックスも、トッテナムの選手が使用するトレーニングルームを見て思わず「わあ」と感嘆し、約6万人を収容できる世界トップ水準のサッカー専用スタジアムでの特別な体験にときめきを隠せなかったという。

トッテナムはサッカー韓国代表のスターであるソン・フンミンが10年間にわたりプレーしたチームとして知られており、そのような縁もあってStray Kidsの同公演は韓国で大きな話題になっていた。