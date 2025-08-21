DeNAは21日、8月26日〜28日の阪神戦で行う『横濱漢祭 2025』の応援総長・角田信朗さんの出演内容決定を発表した。

26日の試合前には応援総長・角田信朗さんによる『横濱漢祭 2025』開会宣言を行うほか、26日、27日試合前は熱波師の極意を取得した応援総長・角田信朗さんによる、チームを勝利に誘う漢熱波を送るアウフグースのレクチャーと、ともに熱戦に臨む両チームのファンの皆さまのHAMASTA VOLUMEを競う「熱烈漢声援合戦(ねつれつおとこせいえんがっせん)」を実施。そして、28日には筋肉自慢の漢たちが火花を散らし鎬を削り、熱戦の火蓋を切る「漢の三番勝負」を実施する。

試合後は、角田信朗さんの歌唱に合わせて、立ち上る炎と熱気でチームを鼓舞する「気炎万丈熱闘灼熱熱波漢炎舞（きえんばんじょうねっとうしゃくねつねっぱおとこえんぶ）」を3日間開催。

また、チームを鼓舞するべく応援総長・角田信朗さんと一緒にタオルを用いてスタジアム一丸となってチームを勝利に誘う漢熱波を送るイニング間イベント「灼熱漢熱波援武（しゃくねつおとこねっぱえんぶ）」や両チームのファンの皆さまのHAMASTA VOLUMEを競う、「熱烈漢声援合戦（ねつれつおとこせいえんがっせん）」にも登場するなど、応援総長として角田信朗さんには3日間『横濱漢祭 2025』を盛り上げてもらう。