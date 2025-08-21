「じゃがりこ」がポテトサラダに変身 初のチルド包装惣菜商品が登場
カルビーは、食品総合卸の日本アクセスと、「じゃがりこ」ブランド初となるチルド惣菜『じゃがりこ サラダ味のポテトサラダ』を共同開発した。同商品は、全国の小売店舗で発売。全国のファミリーマート店舗で9月16日から先行発売する。
【写真】おいしそう！『じゃがりこ サラダ味のポテトサラダ』
「じゃがりこ」は今年10月で30周年を迎えるロングセラー商品。現在、「サラダ」をはじめ「チーズ」「じゃがバター」「たらこバター」を定番の味として発売している。今回、チルド食品や冷凍食品などを数多く取り扱っている日本アクセスから周年に合わせて提案があり、共同開発が実現。もともと、「じゃがりこ」はアレンジレシピでポテトサラダを紹介しており、過去には耐熱容器のカップにお湯を入れてポテトサラダができる「じゃが湯（ゆ）りこ」を発売していた。
約半年にわたり試行錯誤を重ね、マヨネーズや酢の量を調整し、自宅でストックができるよう賞味期限45日を実現。ポテトサラダ特有の酸味を抑えジャガイモの甘さを味わえる『じゃがりこ サラダ味のポテトサラダ』を発売する運びとなった。「じゃがりこ」として、初のチルド包装惣菜商品となる。
【写真】おいしそう！『じゃがりこ サラダ味のポテトサラダ』
「じゃがりこ」は今年10月で30周年を迎えるロングセラー商品。現在、「サラダ」をはじめ「チーズ」「じゃがバター」「たらこバター」を定番の味として発売している。今回、チルド食品や冷凍食品などを数多く取り扱っている日本アクセスから周年に合わせて提案があり、共同開発が実現。もともと、「じゃがりこ」はアレンジレシピでポテトサラダを紹介しており、過去には耐熱容器のカップにお湯を入れてポテトサラダができる「じゃが湯（ゆ）りこ」を発売していた。
約半年にわたり試行錯誤を重ね、マヨネーズや酢の量を調整し、自宅でストックができるよう賞味期限45日を実現。ポテトサラダ特有の酸味を抑えジャガイモの甘さを味わえる『じゃがりこ サラダ味のポテトサラダ』を発売する運びとなった。「じゃがりこ」として、初のチルド包装惣菜商品となる。