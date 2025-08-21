天童よしみ、90代の母“顔出し”手つなぎ2ショット「母は立って撮影してねと私に言ったから驚きました」 コンサートリハの応援に駆けつける
歌手の天童よしみが20日、自身のインスタグラムを更新。90代の母との“顔出し”2ショットを披露した。
【写真】「母は立って撮影してねと私に…」90代の母と“顔出し”手つなぎ2ショットを披露した天童よしみ
天童は「今日は母とテイチク会社で 11月27日国際フォーラム昭和100年コンサートの打ち合わせ そして練習室で納得行くまでのリハーサル 母も応援に駆けつけてくれました よみちゃん 頑張れ 嬉しいわぁ 母とお茶してゆっくりしました 母は立って撮影してねと私に言ったから驚きました」とつづり、母と並んで立ち、手をつないでポーズをする2ショット写真を投稿した。
この投稿にファンからは「お母さん元気そうですね！素敵なお母さん最高です」「やっぱり全身撮影 素晴らしい」「お母様の偉大さを感じる瞬間でございますね お母様と寄り添われ､お気持ちを理解し共感し支える感動の場面でございます」「お母さんと、仲良いんですね」「手を繋いでいらっしゃるよしみさんの優しいところ大好きです」などのコメントが寄せられている。
