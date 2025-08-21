元モーニング娘。でタレントの辻希美さんと杉浦太陽さんの長女・希空さんが、自身のインスタグラムを更新。新しいメイクを披露しました。



【写真を見る】【 辻希美・長女 】希空 夜の街で「メイク変えてみた いつもより強め」 スタイリッシュな写真を公開 新メイクが魅せる異なる雰囲気





希空さんは「メイク変えてみた」とコメントを添え、普段とは雰囲気の異なる姿を公開。「いつもより強め」と説明しています。

投稿には、黒いTシャツを着用し、夜の街で撮影された複数の写真が添えられています。公開された写真では、シャッターを背景に、少し上を見上げて何かを考えているような表情を見せています。







別の写真では、指を口元に当て、考え込むような表情でカメラを見つめています。背景にはパイプやステッカーが貼られた柱も写っており、都会的な雰囲気を感じさせます。

また、右手で髪をかき上げ、真剣な表情でカメラを見つめるショットも投稿されています。







希空さんのWEB上での注目は大きく、新しいインスタグラムのアカウントは、8月21日・11時00分現在、フォロワーが114.2万人。

YouTube「希空ちゃんネル」は、登録者数が68.2万人に達しています。

