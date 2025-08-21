【前後編の後編／前編を読む】「ダメ、やり直して」妻の監視下でトイレ掃除をさせられる… “家庭内暴君”に疲れた40歳夫が見つけた救い

戸川孝太郎さん（40歳・仮名＝以下同）は、およそ1年前に同僚の芙美香さんとのダブル不倫が明るみに出て、現在は双方の夫婦が集まって今後を話し合う場が、定期的に開かれている。4人全員が教育関係者という、社会的にも倫理観が求められる立場が、事態をややこしくしているようだ。孝太郎さんと、妻・恭子さんとの間には、年子で2人の娘がいる。気が強く、時に“暴君”じみた振る舞いをする妻に耐えながら、どうにか夫婦生活を続けていた矢先に、孝太郎さんと芙美香さんは出会ったのだった。

夫婦2組が集まる協議の場が定期的に開かれるが、進展はない――

＊＊＊

人を好きになると、世の中が急に明るくなる。色が違って見えるとか、気温や花など自然を繊細に感じるようになったという人もいる。恋をすると、細胞がいっせいに花開いたように活発な活動を始めるのかもしれない。

「それからは心にすべてを秘めながら、彼女との関係を続けました。毎日、職場で会えるんですが、仕事上、話すときは以前と同じようにと務めていました。偶然、目が合ったときは知らん顔するようにした。誰かが気づくと思っていたから。すべてを秘めて、SNSで連絡をとりあった。やりとりはその都度、全部削除しました」

一緒にしていた仕事はすでに終わっていたので、ふたりで会う必然性がない。何か一緒にできる仕事を作り出そうとしつつ、隣町のホテルへ出かけた。

「夏休みを同じ時期にとろうということになって……。とにかく、会いたくてたまらないわけです、ふたりとも。同じ時期に夏休みをとることはできるけど、それぞれ家庭にどういう言い訳をするか。そこが問題でした」

芙美香さんは、「いっそ別の土地で会わない？」と言い出した。地元で会うよりリスクは低いかもしれないと孝太郎さんも賛成した。

「私は何とでも言い訳できると彼女は言うんです。問題は僕。そこへ祖母が入院したという報せが舞い込みました。申し訳ないけど、それを使うしかなかった」

祖母をダシにして…

妻には祖母の見舞いに行きたいと伝えた。家族旅行の日はすでに決まっている。それに間に合うように帰ってくる、でも「おばあちゃんは僕にとって大事な人なんだ」と妻に切々と訴えた。それは本当なのだが、それまでの結婚生活で、彼はそれほど祖母の話を妻にしていなかったから、妻は最初、怪訝な顔をしていたという。

「母とも連絡をとり、祖母のところには本当に行くことにしましたが、何泊になるかは妻には言わなかった。ついでに実家にもちらっと寄ってくるかも、久しぶりだからとかいろいろなことを言いました。情報過多でしたね。実家と祖母のところは方向は同じだけど、かなり離れているし、ちょっと無理があったかも」

芙美香さんとは、祖母の入院先からそれほど遠くないところで合流することにした。近くに温泉があるので、ふたりでしっぽり楽しみたかった。ふたりきりで、背徳をも味方につけたような時間を過ごしたかったのだという。

「ところが彼女とゆっくりまったりしているときに、妻から何度も電話があったんです。出づらかったし、正直言うと出たくなかったので電源を切りました。彼女とは1泊しかできないから、一緒にいる時間を大事にしたかった」

妻に電話をすると…

彼女とは帰りの列車も別にしていたが、駅で急に寂しくなり「同じ列車で帰ろう」と誘った。隣に座り、じっと体を密着させていた。せつなくてたまらなかったと彼は言う。

「自宅近くになってから妻に電話をすると、『どこに行ってたのよ』と金切り声を上げられた。どうしたのと聞くと、『あなたのおとうさんが倒れたのよ、何やってるのよ。どうしてお義母さんからの電話にも出ないの』と。しまったと思いました。気が緩みすぎていた。そのまま母に連絡をとると、『倒れたけどたいしたことはなさそう』ということだった。でも実家に向かいました。2時間近くかかるんですが、このまま自宅に帰るわけにはいかなかった、追求されたらボロが出るとわかっていたし」

ところが彼が病院に着いて母に連絡をすると、母がとにかくすぐ来てと悲鳴のような声で言った。あわてて走っていった彼が病室で見たのは、すでに息をしていない父の顔だった。その日の早朝、脳出血で倒れたものの意識はあった。病院で治療を受け、念のために入院することになったが、容態が急変したのだという。

「医療ミスじゃないのかと一瞬、思ったけど、穏やかな父の顔を見たらそうは言えなくなった。というか何が起こったのかよくわからなかった。父はまだ60代。健康自慢の人だった。こんなにあっけなく息をしなくなるのか、実は生きているんじゃないかといろいろな思いが頭の中を巡りました」

バタバタと行ったり来たりして、彼自身も疲れていたのだろう。気づいたら彼自身がベッドに寝かされていた。

「妻と子どもたちがいました。急に意識を失って倒れたようです。母も心配そうに覗き込んでいましたが、目が合ったとき『よかった』と母の目からぽろりと涙がこぼれたのを覚えています」

通夜に葬式と飛ぶように時間が過ぎていった。その間、芙美香さんからは心を込めた言葉が届いた。「私といたばかりに……ごめんなさい」と謝罪もあった。もちろん芙美香のせいじゃない、父は幸せだったと思うと、両親の仲のよさを夜中の電話で話したこともある。

恭子さんからの「話がある」

ようやく日常生活が戻りつつあったころ、恭子さんが「話がある」と言った。

「覚悟はしてました。バレたなと。恭子のところに芙美香の夫から連絡があったそうです。『うちの妻とあなたの夫が不倫してますよ。奥さん、気づかなかったんですか』って。どうして私が、あなたの不倫相手の夫にそんなふうに言われなければならないのよと妻は激怒していた。そりゃそうですよね……」

言い訳をする気にはなれなかった。だが妻が「離婚したいの？」と言ったとき、彼は初めて雷に打たれたように驚いた。離婚など考えてもいなかったからだ。

「いや、離婚はしない。娘たちと離れたくない。家庭は大事にしてきたつもりだと言ったら、妻が『じゃあ、あの女と別れてよ』って。妻は芙美香と面識があったようです。あんな下品で色気ばかり振りまいているような女、と妻が言ったので、それは言い過ぎだろと心の中で思いました。妻に悪口を言われている芙美香が気の毒だった。一方で、彼女の夫はどうして妻に問いたださずに、いきなり恭子に連絡してきたのか」

「四者会談」の結論は

離婚はしない。彼女とは別れる。そうとしか言えなかった。だが翌日、芙美香さんから連絡をもらった孝太郎さんは、「きみとは別れたくない」と伝えた。

「そうこうしている間に、芙美香の夫が、話し合いたいと言ってきた。なにせみんな似たような職場です。不倫したほうもされたほうも、誰も表沙汰にはしたくない。4人で、ホテルの部屋に集まりました。誰もが黙っていて口火を切らない。恭子がため息をついて、『私はあなたたちが別れてくれれば、公にはしない。でもずっとこのままだったらあなたたちの上司に言う』と。すると芙美香の夫が『それは困る』と。サレた側も意見が一致しない。シタ側の芙美香と僕は言葉がでなかった。どうするつもりなのと聞かれても、答えようがなかった。とにかく、もう会わないと僕がはっきり言いました」

ところが数日後、芙美香さんから連絡があり、「これが最後」と会うと、またずるずると会うようになった。時間がなくて、車の中で短時間の逢瀬をしたこともある。芙美香さんの体に包み込まれる感覚が、離れていても彼を麻薬のように襲う。

「夜中にこっそり家を抜け出して会ったりもしました。何をやってるんだろうと思うけどやめられない。自分が壊れていくような感覚があって、それに抗うのが生きている実感になっているような。不倫にはまる人って、たぶんはまっている感覚はないんですよ。だんだん怖くなって相手にしがみつくしかないような気になる。僕らの場合は、バレたら夫婦2組が世間から追われることになると思っていましたし」

「バレちゃってますから、罪悪感も背徳感もあまりない…」

それから1年以上たっているが、状況は大きくは変わっていない。孝太郎さんと芙美香さんは、人目を忍んでときどき会っている。恭子さんは「どうなってるの、別れたわよね」と言い、芙美香さんの夫は恭子さんに「まだ別れてないと思う」と吹き込んでいるようだ。

「ときどきしか会えないけど、僕と芙美香の情熱は変わってない。でも芙美香も離婚するつもりはないらしい。僕もです。家にいるときは以前より家事もやっているから、離婚したら恭子も困るのかもしれません。妻は仕事が今、とても忙しいので、家事は僕のほうが負担が大きくなっている。夫婦の会話はあまりないけど、娘たちとはうまくやっているつもりです」

芙美香さんの夫も非常に忙しくなったため、孝太郎さんと芙美香さんは一緒にいる時間が増えている。「悪いことをしている」という実感は薄く、「うまく綱渡りをしている」という感覚らしい。渦中にいる人は俯瞰で見るのがむずかしい。もともと恋愛だから、善悪で判断することはできないとしても、パートナーへの罪悪感はないのだろうか。

「パートナーにはもうバレちゃってますから、罪悪感も背徳感もあまりない。バレているのに別れられない、別れたくない自分の気持ちをどうしたらいいか。職場関係には知られないようにしなくてはということも考えますね」

冷静なようで冷静ではないのが恋している当事者だ。いろいろな言い訳をつけて、結局は自分の恋心を優先させてしまう。

「妻はときどき、射るような目で僕を睨んできます。妻とはもちろん、子どもをなした仲だし、家庭を共同で築いている関係でもあるけど、愛おしさとか心から大切な人だと思う気持ちが、以前からわいてこないんですよ。愛や情熱とは無縁のところで、妻と僕の関係があるような気がするんです」

身勝手な言い分ですよね、本当はわかっているんですと、彼は下を向いて首を振った。こういうことではいけないとわかっているのに、素直に反省の弁すら出てこない自分を、どこか恥じているようにも見えた。

妻の恭子さんに対しては、どこか冷めた様子を見せる孝太郎さん。それには、かつての妻の暴君じみた態度が尾を引いているのかもしれない……。【記事前編】で紹介している。

