米パラマウントが、『ミッション：インポッシブル』シリーズ最新作『ミッション：インポッシブル／ファイナル・レコニング』の全編をYouTubeで無料公開するという暴挙に出た。ただし……。

Mission: Impossibleの本国公式Xアカウントは「ミッションが漏洩した。残された選択肢はひとつ。全てをリリースすることだ。映画全編、YouTubeで公開中」との説明とともに、YouTubeのURLを投稿。トム・クルーズがキャリアを捧げ、劇場体験にこだわった魂の集大成が、なんとYouTubeに無料公開されているというのだ。それも、公式の手によって。

The mission was compromised. So we had one option left: release everything. Full movie on YouTube now. - Mission: Impossible (@MissionFilm)

震える指でリンクを開くと、そこに現れるのは劇中のセント・マシュー島でウィリアム・ダンローが駐在していたログハウスに置かれた受信機。ツーツー、ツツーとモールス信号がひたすら流れている。これは一体？

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

※更新・追記：ライブ配信が終了となったようだ。

このライブ配信の概要には「『ミッション：インポッシブル／ファイナル・レコニング』本編の安全なライブ配信が行われている。しかし、エンティティ（それ）が主要プラットフォームすべてに侵入してしまい、このライブ配信は侵害された。検出されるのを避けるため、脚本全文をモールス信号で送信することとなった。君の協力が必要だ。解読してくれ。君のミッションが今、始まる」との説明。

さらにチャット欄にはチャンネルより「エンティティは至る所にいる。映画の全編は、検出を逃れるためにモールス信号で送信された。映画全編を安全に傍受する唯一の方法は……こちらです。映画にアクセスしよう」との説明とともに、映画の公式配信サイトへの海外ページURLが記載されている。

『ミッション：インポッシブル／ファイナル・レコニング』は8月20日よりデジタル配信が始まったばかり。このモールス信号ライブ配信は、そのためのユーモラスなプロモーションである。日本国内ではApple TV、、、他各プラットフォームで配信中だ。くれぐれもエンティティには用心して。

『ミッション：インポッシブル／ファイナル・レコニング』はApple TV、Prime Video、U-NEXT、他各プラットフォームで配信中。デジタル配信中。4K UHD,ブルーレイ＆DVDは2025年10月17日（金）発売。

※Amazon のアソシエイトとして、THE RIVERは適格販売により収入を得ています。