インナー以上アウター未満♡NUONEニットがMakuakeで再始動

株式会社島精機製作所が手がけるホールガーメント®ニットブランド「NUONE（ヌワン）」が、千葉県の老舗ニットメーカー・オオカワとの協業により再始動。2025年8月20日（水）9時から、応援購入サービス「Makuake」にて先行販売がスタートします。縫い目がなく素肌にやさしい着心地、カシミヤとシルクを贅沢にブレンドした素材感は、毎日の装いを特別に。

ホールガーメント®が叶える心地よさ

NUONE最大の特徴は、一着をまるごと立体的に編み上げるホールガーメント®技術。

縫い合わせがないため肌への摩擦が少なく、ストレスフリーな着心地を実現します。さらに立体的に仕立てることで身体にフィットし、美しいシルエットを保ちながらも動きやすいのが魅力。

冷えやすいお腹部分には厚みをもたせ、見た目の引き締め効果も。インナーとしてはもちろん、一枚でも着映えするニットです。

パワーパフ ガールズ×L.W.C.♡限定コラボアイテムが登場

素材はカシミヤ×シルク♡贅沢仕様

使用されるのはカシミヤ50％とシルク50％のこだわり素材。軽やかで通気性に優れ、暖かさも抜群。汗ばむ季節にも蒸れにくく、冬はしっかり保温してくれるオールシーズン対応の優秀ニットです。

価格：24,800円（税込）

今回の販売アイテムは「カシミヤシルクプルオーバー」。カラーは定番のグレー・ブラック・アイボリーに加えて、Makuake限定のピンクが登場。サイズは1・2・3展開で、幅広い体型にフィットします。

Makuakeでお得に先行販売スタート

販売は2025年8月20日（水）から10月13日（月・祝）まで、応援購入サービス「Makuake」にて実施。

通常価格は24,800円（税込）ですが、数量限定の超超早割を利用すれば、最大20％OFFの19,840円（税込）で手に入れることができます。配送は10月末までに順次予定。

先行販売後は「BLUEKNIT store」で継続販売も決定しています。日本のニット技術を堪能できるこの機会、お見逃しなく。

肌に寄り添う、特別なインナーニットをあなたに

「NUONEカシミヤシルクプルオーバー」は、インナー以上アウター未満という新しいポジションを叶えてくれる特別な一着。

ホールガーメント®ならではの心地よさと、カシミヤ×シルクの贅沢素材が、日常をさりげなくアップグレードしてくれます。Makuake限定カラーや早割特典など、今しかないお得な楽しみも満載。

秋冬のおしゃれを快適に彩るNUONEを、この機会にぜひ手に取ってみてください♪