シンガー・ソングライターまふまふ（年齢非公表）が21日までにSNSを更新。急逝した歌手luzさんに向けたとみられる追悼コメントを投稿した。

まふまふは、「福井からうちの近くに越してきて、『まふどん〜』って気のぬけた声でついて来て、可愛い弟ができたみたいだった」と書き出し、「お金がないからいつものクレープ屋さんでおまけしてもらって、将来の話をしながら歩いた。大きくなることより。そんな毎日が幸せだったと思う」と交流した日々を回想。「ずっと友だちだよ。先に休んでいてね」と語りかけるようにつづった。

luzさんの名前こそ出さなかったが、フォロワーからは「ほんとに言葉が出ません。辛い中ツイートしてくれてありがとうございます。今でも見返すほどまふまふさんとluzさん2人の絡みが大好きでした。どうか無理せず、少しでも心を休められますように。luzさんのご冥福を心よりお祈りいたします」「るすくんとの2人の掛け合いが、本当に大好きでした。とっても悲しいです。しばらく気持ちの整理が付かないと思います。ご無理されないでください」「お二人の絡みもコラボ曲も大好きでした。まふくんも無理せずゆっくり休んでくださいね。ご冥福をお祈りします」といったコメントが多数寄せられた。

luzさんの所属事務所が20日、公式サイトで「弊社所属のアーティストluz（本名：帯刀光司）が、2025年8月19日、急逝いたしました」と報告。luzさんはX（旧ツイッター）を今月6日まで更新しており、最後のポストでは「本当に全てに限界来てる いつこの呪いから解き放たれるんだろう 光なんてもうとっくにないんだよ」とつづっていた。