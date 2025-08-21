¸ÞÎØ¿¿µÝ¡ØÎø¿Í¤è¡Ù¤Ï¤Ê¤¼¡Ö48ÉÃ¤â¤ÎÄ¹¼Ü¥¤¥ó¥È¥í¡×¤Ê¤Î¤«¡© ¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤Î¿¦¿Í¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿Ì¾¥¢¥ì¥ó¥¸¥ãー¤¬¶ìÇº¤·¤¿¥ï¥±
1980Ç¯8·î21Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿¸ÞÎØ¿¿µÝ¤Î¡ØÎø¿Í¤è¡Ù¡£È¯Çä¤«¤é45Ç¯¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¡¢½é¤Î¸ø¼°±ÇÁü¤È¤·¤Æ¥ê¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤¬YouTube¤Ç¸ø³«¤µ¤ìÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¶Ê¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤ÏÅö»þ°ÛÎã¤À¤Ã¤¿Ä¹¤¤¥¤¥ó¥È¥í¤À¤í¤¦¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¤³¤ÎÌ¾¶Ê¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤«¡£
¡Ú²èÁü¡Û1977Ç¯¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¤â¿Íµ¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¸ÞÎØ¿¿µÝ¤¬¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ²Î¤Ã¤¿·à¾ì
¡ÖÆüËÜ¿Í¤À¡×¤ÈÄË´¶¤·¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¤Î¥³¥ó¥µー¥È
1972Ç¯¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¸ÞÎØ¿¿µÝ(Åö»þ21ºÐ)¤Î¥Ç¥Ó¥åー¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¾¯½÷¡Ù¤Ï¡¢¥·¥ó¥¬ー¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÇºÇ½é¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹Ï¿²»È×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤âÅö»þ¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¤Ä¤Å¤ì¿¥¤ê¡Ù¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¥¥ã¥í¥ë¡¦¥¥ó¥°¤¬¥ì¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤È¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¤Ï¡¢Ï¿²»¾ì½ê¤Î¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥µ¥¦¥ó¥É¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎÁÏ»Ï¼Ô¤Ç¡¢¥¥ã¥í¥ë¡¦¥¥ó¥°¤Î¡Ø¥é¥¤¥¿ー¡Ù¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Ç¤â¤¢¤ë¥¸¥ç¥ó¡¦¥Õ¥£¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥Ï¤¬Ã´Åö¤·¤¿¡£
¡ÖÅö»þ¤Ï¤Þ¤ÀÆüËÜ¤¬»ø¤Î¹ñ¤È¤¤¤¦¸«Êý¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Èà¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂçÊÑÄÁ¤·¤¤¥ì¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤ª¤½¤é¤¯ÆüËÜ¿Í¥·¥ó¥¬ー¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£»ä¤¬¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¤ß¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬Í¥¤·¤¯¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥³ー¥ÉÉè¤À¤±¤ÎÉèÌÌ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢·è¤á¤¿¤¤ÉôÊ¬¤ÏÆ±¹Ô¤·¤¿¥¢¥ì¥ó¥¸¥ãーÌÚÅÄ¹â²ð¤µ¤ó¤¬»Ø¼¨¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤Ï»ä¤ÎÎÉ¤¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×(¸ÞÎØ¿¿µÝ)
ÌÚÅÄ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢1967Ç¯¤ËÁáÀîµÁÉ×¤ò¥êー¥Àー¤È¤¹¤ë¥¸¥ã¥Ã¥¯¥¹¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤Î¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢²ò»¶¸å¤Ï¾®¼¼Åù¤ÎÏ»Ê¸Á¬¤Ë°ì»þºßÀÒ¡£¤½¤Î¸å¤Ï¥¢¥ì¥ó¥¸¤ä¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¶È¤òÉý¹¤¯¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤¿ºÍ¿Í¤À¡£
¸ÞÎØ¿¿µÝ¤Ï¤½¤Î¸å¡¢1976Ç¯¤Ë4ËçÌÜ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØMayumity ¤¦¤Ä¤í¤Ê°¦¡Ù¤¬CBS¥Õ¥é¥ó¥¹¤ËÀä»¿¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¤â¥¢¥ë¥Ð¥àÀ©ºî¤Î¿½¤·½Ð¤¬¤¢¤ê¡¢Á´¶Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤Ë¤è¤ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¤¨¤È¤é¤ó¤¼¡Ù¤òÈ¯É½¡£
¤Þ¤¿¡¢1977Ç¯¤Ë¤Ï¥Ñ¥ê¤Î¥ª¥é¥ó¥Ô¥¢·à¾ì¤Ç¡¢¥µ¥ë¥ô¥¡¥Èー¥ë¡¦¥¢¥À¥â¤Î2½µ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ë¥³¥ó¥µー¥È¤Ë¡¢¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¾·¤«¤ì¤Æ½Ð±é¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¤òÁ°¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤Ç±´¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤Î»þ¤Ë¡¢¡Ö¡Ê¼«Ê¬¤Ï¡ËÆüËÜ¿Í¤À¡×¤ÈÄË´¶¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢µ¢¹ñ¸å¤«¤é¸ÞÎØ¿¿µÝ¤ÏÂç½°¸þ¤±¤Ë²ÎÍØ¶Ê¥Æ¥¤¥¹¥È¤Î²Î¤ò½ñ¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢1978Ç¯¤Ë¡Ø¤µ¤è¤Ê¤é¤À¤±¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¡Ù¤¬¥Ò¥Ã¥È¡£¤³¤Î»þ¤«¤é¥¢¥ì¥ó¥¸¥ãー¤¬Á¥»³´ðµª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥·¥ó¥¬ー¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ーÏ©Àþ¤«¤é¡¢¥Ý¥Ã¥×¥¹´ó¤ê¤ËÊý¸þ¤òÊÑ¤¨¤ë¤¿¤á¤À¤Ã¤¿¡£
Ã¸Ã«¤Î¤ê»Ò¡¢Èþ¶õ¤Ò¤Ð¤ê¤â¥«¥Ðー¤·¤¿¡ØÎø¿Í¤è¡Ù
Á¥»³¤Ï¡¢¸ÞÎØ¿¿µÝ¤Î³Ú¶Ê¤Ë¤ÏÆüËÜ¿Í¤ÎDNA¤ËÁÊ¤¨¤ëÍ×ÁÇ¤¬Â¿Ê¬¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¡¢¹¤¤ÁØ¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
1980Ç¯Âå¤ËÆþ¤Ã¤¿5·î¤Î¤³¤È¡£¸ÞÎØ¤Î¤â¤È¤Ë¾×·âÅª¤Êë¾Êó¤¬ÆÏ¤¯¡£¥Ç¥Ó¥åー»þ¤«¤é²ÈÂ²¤°¤ë¤ß¤Ç²Ä°¦¤¬¤ê»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿ÎÉ¤¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¡¢ÌÚÅÄ¹â²ð¤¬ÆÍÁ³¤Î¸òÄÌ»ö¸Î¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
²¸»Õ¤ò¼º¤Ã¤¿¥·¥ç¥Ã¥¯¤ÎÃæ¡¢ÂÇ¤Á¤Ò¤·¤¬¤ì¤ÆØÖÓ¤¹¤ëÉ×¿Í¤Î»Ñ¤¬Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¹ðÊÌ¼°¤«¤éµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¸ÞÎØ¿¿µÝ¤Ï¡¢ÆóÅÙ¤ÈºÆ²ñ¤¬³ð¤¦¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¡ÈÊÌ¤ì¡É¤òÄÖ¤Ã¤¿²Î»ì¤Ç¡ØÎø¿Í¤è¡Ù¤ò½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¡£
¡ØÎø¿Í¤è¡Ù¤ÏÅö½é¡¢1980Ç¯8·î21Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¥·¥ó¥°¥ë¡Ø¥¸¥çー¥«ー¡Ù¤ÎBÌÌ¤Ë¤Ê¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡£ÊÔ¶Ê¤ÎÁ¥»³´ðµª¤Ï¡¢CBS¥½¥Ëー¤ÎÃ´Åö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤À¤Ã¤¿ÃæÁ¾º¬â«Æó¤«¤é¡ÖBÌÌ¤Ï¤ªÇ¤¤»¤¹¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¹¥±ー¥ë¤ÎÂç¤¤Ê¥Ð¥éー¥É¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢48ÉÃ¤â¤¢¤ëÄ¹¤¤¥¤¥ó¥È¥í¤ò¤Ä¤±¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¥ì¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢ÌÀ¤é¤«¤ËBÌÌ¤Î½ÐÍè¤¬¡Ö¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬Â¿¤¯¡¢µÞî±AÌÌ¤Ë¾º³Ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£1977Ç¯¤ËÂôÅÄ¸¦Æó¤Î¡Ø¾¡¼ê¤Ë¤·¤ä¤¬¤ì¡Ù¤ÇÆüËÜ¥ì¥³ー¥ÉÂç¾Þ¤Ëµ±¤¡¢¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤Î¿¦¿Í¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿Á¥»³¤Ç¤µ¤¨¡¢»×¤ï¤ÌÅ¸³«¤Ë¹²¤Æ¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÌÌ¿©¤é¤Ã¤¿¡£³Î¤«¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÇÈà½÷¤ÎÏ¿²»¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤³¤ì¤Ï¤¤¤¤¶Ê¤À¤È»×¤Ã¤¿¤¬¡¢AÌÌ¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤é¤¢¤ó¤Ê¤ËÄ¹¥¤¥ó¥È¥íºî¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«ÅÓÊý¤Ë¤¯¤ì¤¿¡£Åö»þ¡¢¸ÞÎØ¤µ¤ó¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤Æ²Î¤¦µ¡²ñ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¥Æ¥ì¥ÓÍÑ¤ËÂ¿¾¯¤ÏÃ»¤¯¤·¤Æ¤ß¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¾Æ¤±ÀÐ¤Ë¿å¡£¤â¤¦¤½¤Î¤Þ¤Þ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢º£¹Í¤¨¤Æ¤â¶Ã°ÛÅª¤ÊÄ¹¤µ¤À¡×
¤¢¤Þ¤ê¤ËÄ¹¤¤¥¤¥ó¥È¥í¤Î¶Ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥é¥¸¥ª¤Ç¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤È¤¤¤¦¿´ÇÛ¤ò¤è¤½¤Ë¡¢¡ØÎø¿Í¤è¡Ù¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤¹¤°¤ËÉ¾È½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥»ー¥ë¥¹¤¬µÞ¾å¾º¤·¤¿¡£
¤½¤·¤ÆÇ¯Ëö¤ÎÆüËÜ¥ì¥³ー¥ÉÂç¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Íー¥È¤µ¤ì¤Æ¡¢¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ÏÆ¨¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¶â¾Þ¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£¸ÞÎØ¿¿µÝ¤ÏNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë¤â½é¤á¤Æ½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡Ö»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¾Þ±¾¡¹¤è¤ê¤â¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÄ¶¤¨¤¿ÆüËÜ¤Î¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¥Ê¥ó¥Ðー¤Ë´Ø¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤Ê¸Ø¤ê¤Ç¤¢¤ë¡×(Á¥»³´ðµª)
¡ØÎø¿Í¤è¡Ù¤Ï¡¢¾¼ÏÂ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÂç²Î¼ê¡¦Ã¸Ã«¤Î¤ê»Ò¤äÈþ¶õ¤Ò¤Ð¤ê¤é¤¬¼«¿È¤Î¥ì¥Ñー¥È¥êー¤Ë²Ã¤¨¤¿¡£
TAP the POP
