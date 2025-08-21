コンパクトなのにパワフルな除湿能力！プラズマクラスター搭載【シャープ】の除湿機がAmazonにて販売！
プラズマクラスターで除湿だけじゃなく消臭もばっちり！【シャープ】の除湿機がAmazonにて販売！
シャープの除湿機は、独自のプラズマクラスター技術とパワフルなコンプレッサー方式を組み合わせた、衣類乾燥除湿機である。梅雨の時期や、部屋干しの多い家庭において、快適な室内環境と、清潔な衣類乾燥を両立させるために開発された。
設置面積がほぼA4サイズというコンパクト設計である。狭いスペースにもすっきりと置くことができ、場所を選ばずに使用できる。約9.6キログラムと軽量で、ハンドルも付いているため、部屋から部屋への持ち運びも簡単だ。排水タンクは約2.5リットルとたっぷりとした容量である。本体に市販のホースをつなげば、タンクの水を捨てる手間が省ける24時間連続排水も可能である。
センサーが衣類の乾き具合を予測し、自動で運転を停止する「衣類乾燥自動運転モード」や、部屋の温度や湿度に応じて除湿と送風を切り替える「除湿自動運転モード」も搭載されており、効率的な運転で電気代の節約にも貢献する。
除湿方式には、コンプレッサー方式を採用している。これは、ヒーターを使わずに湿った空気を冷やして除湿するため、室温の上昇が少なく、気温の高い梅雨や夏場でも快適に使用できるのが特徴だ。
シャープ独自の空気浄化技術であるプラズマクラスター7000を搭載している。この技術により、部屋干ししている衣類の気になる生乾き臭を抑制し、部屋全体もさわやかに保つことができる。
ジャケットや制服などの洗いにくい衣類も、プラズマクラスターの風で手軽に消臭できる。衣類に付着した汗臭やタバコの付着臭も分解・除去するため、一年を通して衣類の消臭対策としても活躍するだろう。
