羊文学×ひつじのショーン×and ST、トリプルコラボ第2弾が始動 冬物アイテムを完全受注生産で発売
アダストリアグループのアンドエスティは、3人組ロックバンド・羊文学と、英国発の世界的アニメ『ひつじのショーン』とのトリプルコラボレーション第2弾となるアイテムの受注受付を、22日10時より公式WEBストア『and ST』にて開始する。今回のアイテムはすべて完全受注生産で、受付期間は9月7日午後11時59分までとなる。
【画像】もこもこかわいい…！羊文学×ひつじのショーン×and ST商品ラインナップ
同コラボレーションのテーマは“ひつじたちが夢見る音楽とファッションの物語”。ライブやフェスにもぴったりのアイテムから、羊をイメージしたやわらかいデザインまで、音楽×アニメ×ファッションの世界が交差する特別なラインナップがそろう。
コラボには、RAGEBLUE、A part by、BAYFLOWといったand ST参加ブランドがそれぞれオリジナルアイテムを展開。ユニセックス対応のウェアやキッズ向けのアパレル、雑貨など、幅広い世代に向けた冬物がラインナップされている。詳細はand ST内の特設サイトにて確認できる。
“ひつじ”をキーワードに、音楽とアニメ、ファッションが融合する今回のコラボレーションは、国内外で注目を集めそうだ。
【画像】もこもこかわいい…！羊文学×ひつじのショーン×and ST商品ラインナップ
同コラボレーションのテーマは“ひつじたちが夢見る音楽とファッションの物語”。ライブやフェスにもぴったりのアイテムから、羊をイメージしたやわらかいデザインまで、音楽×アニメ×ファッションの世界が交差する特別なラインナップがそろう。
“ひつじ”をキーワードに、音楽とアニメ、ファッションが融合する今回のコラボレーションは、国内外で注目を集めそうだ。