【甲子園】森久保祥太郎、母校・日大三高の決勝進出に興奮 県岐阜商に勝ち「両校ともナイスプレイ！」
【第107回全国高等学校野球選手権大会】準決勝 声優の森久保祥太郎が21日、自身のXを更新。母校の日大三が、県岐阜商と対戦し、4-2で制したことを受け、喜んだ。
【動画】すげぇ！日大三VS県岐阜商の準決勝 勝敗が決まったシーン
2年ぶり20回目の夏の甲子園出場が決めていた日大三だが、14年ぶり3度目の決勝進出となり、森久保は「いよっしゃーーーっ！！両校ともナイスプレイ！！日大三高夢の舞台へ駆け上がれ！！」とエール。
続けて「日大三高 スタジオ入る前に見ることができた。安心して仕事できる〜。それにしても県岐阜商の試合はどの試合も全てドラマティック。素敵な夏をありがとうと言いたい！お疲れ様〜！！」とつづった。
森久保はアニメ『爆走兄弟レッツ&ゴー!!』ミニ四ファイター役、『魔術士オーフェン』オーフェン役、『テニスの王子様』切原赤也役、『NARUTO -ナルト-』奈良シカマル役のほか、『メジャー』茂野吾郎役などで知られる。
