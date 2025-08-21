藤森慎吾、長女“顔出し”親子ショット「娘ちゃんかわいすぎ」「そっくりね」 家族で長野帰省を報告
お笑いコンビ・オリエンタルラジオの藤森慎吾（42）が20日、自身のインスタグラムを更新。長女（0）と“顔出し”親子ショットを公開した。
【写真】「そっくりね」藤森慎吾＆長女の“顔出し”親子ショット
藤森は「娘が産まれてはじめての帰省 実家が長野であると言う事のありがたさに1番気づけた夏」とつづり、長女と実家がある長野県へ帰省した様子を複数枚の写真を添えて報告。長女と水遊びをする“父”の姿を披露している。
続けて「清武さん美代子さんも孫と妻に会えて嬉しそうで良かった。プール2個も用意してくれてた！清武はプールで遊ぶ孫と息子のためにパラソルをやってくれていました。美代子は孫を抱いたら絶対に離さない。清武に孫が懐いてるマウントを取りまくり」と孫を溺愛する両親の様子も明かした。
この投稿にファンからは「幸せな写真だわ〜」「最高の夏休みですね〜」「娘ちゃんかわいすぎ」「そっくりね」などの反響が集まっていた。
