µ×ÊÝ·ú±ÑàÁèÃ¥Àïá¤«¤é¥¢¥È¥ì¥Á¥³¤¬Å±Âà¡¡¥»¥ì¥½²ñÄ¹¡Ö°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ÏËë¤òÊÄ¤¸¤ë¡×
¡¡¥¹¥Ú¥¤¥ó£±Éô¤Î¶¯¹ë¥¢¥È¥ì¥Á¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤¬³ÍÆÀ¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿Æ±£±Éô¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¡¼¥É¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½£Í£Æµ×ÊÝ·ú±Ñ¡Ê£²£´¡Ë¤ÎÁèÃ¥Àï¤«¤éÅ±Âà¤¹¤ë¡£
¡¡µ×ÊÝ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ÎÌ¾Ìç¥È¥Ã¥È¥Ê¥à¤ä¥Õ¥é¥ó¥¹£±Éô¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¡Ê£Ð£Ó£Ç¡Ë¤Ê¤É¤¬³ÍÆÀ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡££Ò¥½¥·¥¨¥À¡¼¥É¤Ï·ÀÌó²ò½ü¶â£¶£°£°£°Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó£±£°£²²¯£¶£°£°£°Ëü±ß¡Ë°Ê²¼¤Ç¤Ï¸ò¾Ä¤Ë±þ¤¸¤Ê¤¤Êý¿Ë¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢º£¸å¤ÎÆ°¸þ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢£Á¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ïà½ªÀïá¤òÀë¸À¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥Ú¥¤¥ó¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£Ï£Ë¡¡£Ä£É£Á£Ò£É£Ï¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£Á¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ï£²£°Æü¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢£±Éô¥Ê¥Ý¥ê¤«¤é³ÍÆÀ¤·¤¿Æ±¹ñÂåÉ½£Æ£×¥¸¥ã¥³¥â¡¦¥é¥¹¥Ñ¥É¡¼¥ê¤ÎÆþÃÄ¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ò¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¡¢¥¨¥ó¥ê¥±¡¦¥»¥ì¥½²ñÄ¹¤¬¡ÖÈà¤Î²ÃÆþ¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤¤°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ÏËë¤òÊÄ¤¸¤ë¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤Î¤¢¤é¤æ¤ëÄ©Àï¤ËÂç¤¤Ê´üÂÔ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢Êä¶¯ÂÇ¤Á»ß¤á¤òÌÀ¸À¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥È¥Ã¥È¥Ê¥à¤Ïµ×ÊÝ°Ê³°¤Ë¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½£Í£Æ¥¨¥Ù¥ì¥Á¡¦¥¨¥¼¤Î³ÍÆÀ¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢£Ð£Ó£Ç¤â´Ú¹ñÂåÉ½£Í£ÆÍû¹¯¿Î¤Îµî½¢¼¡Âè¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£½ªÈ×Àï¤ò·Þ¤¨¤¿²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Çµ×ÊÝ¤¬¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¤ë¤«¤ÏÈùÌ¯¤Ê¾ðÀª¤Î¤è¤¦¤À¡£