「ロッキーズ８−３ドジャース」（２０日、デンバー）

ドジャースの大谷翔平投手は「１番・投手」で投打同時出場し、四回に打球直撃のアクシデントがあった。最終的に４回５失点でマウンドを降り、初黒星を喫した。

四回、１死二、三塁からアルシアの痛烈なピッチャーライナーが右足を襲った。直後に打球処理に向かったが、セーフになると痛がるそぶりを見せた。ベンチからロバーツ監督やトレーナーが飛び出し、状態を確認。続投となったが、適時内野安打となり４点目を失った。その後、フリーマンに右前適時打を浴び、１イニング３失点。マウンドを降りる際には厳しい表情を浮かべた。

この日の大谷は初回、先頭打者を絶妙な内角スライダーで見逃し三振に仕留めた大谷。次打者を右飛に打ち取ると、グッドマンはスライダーで遊ゴロに斬って三者凡退で立ち上がった。

二回は先頭にスライダーを力で持って行かれ中前にポトリと落ちる安打に。ここでロッキーズはバーナベルの初球にヒットエンドランを仕掛けて揺さぶってきた。

１死から中前打を浴びてピンチを広げると、ドイルの二塁打などで２点を奪われた。三回は三者凡退に抑えたが、四回に痛い３失点となった。この回限りでマウンドを降りた。

大谷は前回登板のエンゼルス戦で２年ぶりとなる勝利投手の権利へあと２死と迫ったが、３点リードの五回にネトに左翼線２点二塁打を浴びたところで降板。５回完了が当初の予定だったが、ロバーツ監督が厳しい表情で交代を告げていた。

打者としては出場を継続し、五回の第３打席では冷静に四球を選んだ。だが八回に第４打席が巡ってきたところで代打を送られて途中交代。チームも大敗し、連勝することはできなかった。