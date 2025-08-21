【前後編の後編/前編からの続き】

東京六大学野球の人気がプロ野球を凌駕（りょうが）した時代、神宮球場の大観衆は長嶋茂雄さん（享年89）の華麗なプレーに歓喜した。リーグ戦春秋連覇、通算8本塁打の新記録を引っ提げてプロ入りした長嶋さんの、立教大学野球部時代を共に過ごしたOBらが「スター伝説」を語る。

＊＊＊

前編【「“お前もパンツ脱げ”と…」 長嶋茂雄さん、大学の後輩が明かす“特殊過ぎる”練習方法 「後輩にも“君付け”でイビリは絶対にしなかった」】では、後輩が明かした特殊な練習方法や天然エピソードについて報じた。

長嶋さんが大学2年の秋のリーグ戦を前に、スパルタ指導の砂押邦信監督は、上級生の造反によって辞任に追い込まれる。後任は、立教OBの辻猛監督。京都府立嵯峨野高校出身で、長嶋さんの1年後輩だった荒井邦夫さん（88）によれば、

「選手の自主性を重んじる辻監督の下、長嶋さんは伸び伸びプレーするようになった。華麗なゴロさばきを披露するようになったのも、その影響だと思います」

長嶋茂雄さん

南海に入団させるために“お小遣い”を

長嶋さんが4年のときに、六大学リーグ戦を春秋連覇、通算8本塁打のリーグ新記録も樹立する。

「長嶋さんが最上級生になると、プロの複数球団からスカウト攻勢が一斉に始まりました。中でも立大OBで当時南海ホークスの中心打者だった大沢啓二さんは、長嶋さんと杉浦さんの面倒をよく見ていたのを覚えています。二人を南海に入団させるため、頻繁に合宿所を訪ねるようになったのです。その際、必ず二人にお小遣いを1万円ずつ渡していました。現在の金額なら10万円に相当するはずです」（荒井さん）

リーグ通算96試合に出場し、打率.286、39打点。1956年春と57年秋には首位打者を獲得した。

しかし58年、長嶋さんは南海ではなく巨人に入団。当時としては破格の契約金1800万円だった。

福岡県立修猷館高校出身の稲川誠さん（89）は、長嶋さんの2年後輩になる。

「私のようなその他大勢扱いの1年生部員は、長嶋さんに口を利ける立場にありませんでした。話ができるようになったのは、卒業後、私が社会人野球を経てプロに入ってからです」

と、ご本人は語る。

「長嶋さんの体にボールをぶつける大失態を……」

高校時代はピッチャーだったが、無名だったためレギュラー陣の練習を横目に黙々とランニングをしていた。そこへ千載一遇のチャンスが訪れる。ブルペンでの投球を許され、速球を投げ込むと、たまたま見ていた長嶋さんから、「“あいつの球を打たせろ”と直々に指名があった」という。

「いきなり神宮のスター選手を相手にバッティングピッチャーを務めることになったので、緊張のあまり思い切り投げたボールの制球が乱れ、あろうことか長嶋さんの体にぶつけてしまう大失態を演じたのです。それで長嶋さんの打撃練習は打ち切り。合宿所へ帰ってしまったのですが、デッドボールを受けたことにまったく怒らないし、痛がりもしませんでした。ただし、私は上級生から居残りを命じられ、頭をゴツンと一発やられたあと正座させられ、“おまえは大事な選手にボールを当てて何をやってんだ！”とお説教を食らいました」

稲川さんは大学では芽が出なかったものの、ノンプロを経て62年に大洋ホエールズに入団して活躍。通算83勝を挙げ、オールスター戦にも3回出場。長嶋さんと一緒にベンチに入ったが「畏れ多い大先輩」で話しかけることはできなかったという。

「珍プレー」に観客は拍手喝采

レギュラーシーズンでは長嶋さんと何度も対戦、通算打率でいえば3割台は打ち込まれたそうだが、中にはこんな珍プレーも生まれた。

「ベンチから長嶋さんを敬遠しろというサインが送られてきたので、指示に従ってキャッチャーが立たなければ捕れないような高めのボール球を投げた。そのときとっさに野性のカンが働いたのか、高めのボール球を飛びつくようにしてバットを振ったのです」

結果はボテボテのサードゴロ。稲川さんは「打ち取った」と思った。ところが、

「次の瞬間、サードを守るマイケル・クレスニック（登録名・クレス）が、ボーッと突っ立ったまま微動だにしない。彼にしてみれば、まさか敬遠のボール球を打つとは思わなかったのでしょう。結局、内野安打になってしまいました」

この長嶋さんの度肝を抜くプレーに観客は大喜び。球場内が割れんばかりの拍手喝采で沸いたことは言うまでもない。

大量のリンゴを差し入れ

長嶋さんはプロ入り後も立教野球部との縁を大切にした。神奈川県の私立浅野高校出身で、長嶋さんの2年後輩となる諌山博義さん（87）によると、59年、阪神との天覧試合でサヨナラホームランを放ち、巨人を勝利に導いた後日、

「長嶋さんは大量のリンゴを持参して智徳寮（立教大学野球部の合宿所）を訪れた。“おい、みんな、これを食べろ”という調子で、30分程度旧交を温めた後、サッと帰っていきました」

宮崎県立宮崎大宮高校出身で、立教大学では長嶋さんの1年後輩の徳永定俊（88）さんにとって学生時代には遠い存在だった長嶋さんが、卒業後に身近になる。徳永さんは宮崎に帰郷し家業を継ぐが、巨人の宮崎春季キャンプで長嶋さんに声をかけると「おお、元気か」と懐かしそうな表情を浮かべてくれたという。

「私のことを覚えていてくれたことが何よりうれしく、以来、練習を見学する際には必ずあいさつさせていただくようになりました。59年には突然電話があり、休養日に宮崎の案内を頼まれたことがあります。快諾して私は、新婚旅行のメッカだった日南海岸周辺を2時間かけてドライブし、長嶋さんに喜んでもらえました」

脳裏に焼き付く「矢のような送球」

75年、長嶋さんが監督就任1年目の春には地元での講演も引き受けてくれた。徳永さんには立教時代が昨日のことのように目に浮かぶ。

「練習の締めくくりのシートノックは感動的でした。サードの守備位置につく長嶋さんの華麗なゴロさばき。捕球してからファーストへの矢のような送球は脳裏に焼き付いて離れません」

同時代を生きた後輩たちにとって、長嶋茂雄さんは敬愛すべき天性の大スターであった。

