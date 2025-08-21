光岡「“旧車風”5人乗りスポーツカー」に大注目！ 「名車・ケンメリ風」丸目4灯レトロ顔に“年配層”も大興奮!? 6速MT×「VTECターボ」搭載のカスタムカー「M55」イベント初登場

イベント初展示の「M55」に来場者大興奮

2025年7月26日・27日に愛知県国際展示場（EXPO SKY AICHI）で行われたカスタムカーショー「オートメッセ in 愛知 2025」。

光岡自動車（以下ミツオカ）ブースでは「M55 ZERO Edition」が展示されていました。

【画像】超カッコイイ！ これが丸目4灯の「旧車風スポーツカー」です！ 画像で見る（30枚以上）

一体どのようなクルマなのでしょうか。

イベント初展示されたミツオカ「M55 Zero Edition」［オートメッセ in 愛知 2025］

1968年に創業したミツオカ。その創業55周年を記念し、2023年に発表したコンセプトモデル「M55 コンセプト」を市販化させたのが「M55シリーズ」です。

ミツオカと同世代を歩んできた人が、幼いころにあこがれていた1970年代のGTカーを参考にしたデザインを採用していることが特徴。

当初はコンセプトモデルで市販化の予定はありませんでしたが、多くのユーザーから市販化を求めるコメントが相次ぎ、市販化が決まったという経緯を持ちます。

ベースになっているのはホンダ「シビック」で、2024年11月に受注開始されたのが今回展示された「M55 ZERO Edition」となります。

ボディサイズは全長4735mm×全幅1805mm×全高1415mm、ホイールベースは2735mmです。

エクステリアは、まさしく1970年代のクラシックカーというべきデザインをしています。フロントヘッドライトは丸目4灯を採用。フロントグリルはそのヘッドライトの間一杯に広がっており、それらをきらびやかなメッキのベゼルでまとめています。

リアのデザインも変更し、ブラックのガーニッシュ内に丸型のテールを埋め込み、さらにダックテールスポイラーやウインドウルーバーを装備するなど、当時のスポーツカーのトレンドを踏襲しました。

インテリアも、シビックを基本としつつ、レトロな装いに変更。

シートはブルーのレザーに変更し、「Zero Edition」ロゴ刺繍を施したほか、高性能車風のハトメ加工をあしらうなど、エクステリアの雰囲気をそのまま踏襲しています。

パワートレインは、シビックから変更なく、最大出力182馬力・最大トルク24.5kgf-mを発揮する4気筒VTECターボエンジンに6速マニュアルの組み合わせを使用。駆動方式はFFです。

このほかの先進運転支援システムもシビック同様、「ホンダ センシング」を搭載し、安全性能や燃費性能は最新モデルと同様です。

価格（消費税込）は808万5000円からで、限定100台のみとなっていました。

そんなM55 ZERO Editionですが、イベント展示するのは、今回が始めてとのこと。すでに生産予定である100台は完売していますが、年配の方を中心とした多くのユーザーが、展示車に視線を向けていました。

ブーススタッフの方によれば、特に丸目4灯に魅力を感じる人が多いそうです。また、肌感ながら去年まで生産していたSUVのカスタムカー「バディ」を超える勢いがあるとのことでした。

なお、M55シリーズは現在、第2弾となる「M55 1st Edition」の注文受付を行っているところで、ZERO Editionとは異なり、CVT車やハイブリッド車「e：HEV」モデルが用意されるほか、ボディカラーも多彩です。

こちらの価格は756万8000円から842万7100円に設定され、250台限定。2025年8月中旬現在も枠は残っており、まだ購入は間に合います。