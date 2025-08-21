【全2回（前編／後編）の前編】

東京六大学野球の人気がプロ野球を凌駕（りょうが）した時代、神宮球場の大観衆は長嶋茂雄さん（享年89）の華麗なプレーに歓喜した。リーグ戦春秋連覇、通算8本塁打の新記録を引っ提げてプロ入りした長嶋さんの、立教大学野球部時代を共に過ごしたOBらが「スター伝説」を語る。

＊＊＊

「白い無地の練習着の長嶋さんが、レギュラー中心の全体練習に参加している様子を初めて目の当たりにして感動したことを、まるで昨日の出来事のように鮮明に覚えています」

そう語るのは、宮崎県立宮崎大宮高校出身で、立教大学では長嶋さんの1年後輩の徳永定俊さんである。

長嶋茂雄さん

当時の立教大学野球部は100名以上もの部員が在籍する大所帯。甲子園出場経験のある有力選手などが全国から毎年20人以上も推薦で集まってくる。長嶋さんもその一人であった。

月夜の千本ノック

長嶋さんは、千葉県佐倉市の生まれ。入学した佐倉一高（現・佐倉高）は甲子園の出場経験がない無名校だったが、1953年夏、千葉県予選を勝ち抜き、南関東大会1回戦で敗れはしたものの、長嶋さんは埼玉県営大宮球場のバックスクリーン下に特大ホームランをたたき込んでプロのスカウトの目に留まる。

プロか大学か進路が注目されたが、父親は厳しい指導で有名だった砂押邦信監督の立教大学を望んだ。長嶋さんは54年、立教に進む。その頃の六大学野球はプロ野球をしのぐほどの人気があった。中でも人気と実力で早稲田と慶応、立教が花形チームであり、リーグ戦が行われる神宮球場は大観衆で溢れていた。

当時、立教の野球部グラウンドと智徳寮（合宿所）は東京都豊島区東長崎にあった。入寮できるのはレギュラークラスの有力選手だけ。寮生活の長嶋さんは、ひたすら野球漬けとなる。

「日々、砂押監督指導の下、たいへん厳しい練習を課せられていました。毎年、約50人が入部するが厳しい練習についていけず、卒業するまでに半数の部員が退部する。杉浦先輩（投手の杉浦忠。卒業後、南海ホークスに入団）をはじめ、多くの主力部員がへきえきして、大挙して合宿所からトンズラするハプニングもありました」（徳永さん）

砂押監督は「鬼の砂押」の異名をとり、猛烈なスパルタ指導で知られていた。日没後でも見えるようにボールに石灰を塗り、月夜の下でノックを浴びせた「月夜の千本ノック」は語り草になっている。

夜中の3時からノック

長嶋さんは1年の時からレギュラー入りするが、砂押監督から見ればまだまだ半人前である。原石はどうやって磨かれていったのか。

「野球部員は午前中授業に出て、午後から厳しい練習に耐える。監督の眼鏡にかなった長嶋さんは、全体練習後も個別に猛練習を課せられたし、ことあるごとに、監督は鉄拳制裁もいとわなかった。そうやって徹底的に鍛えられたおかげで、プロ野球選手としての基礎体力や精神力が培われたのだと思います」（徳永さん）

砂押監督にしごかれただけではない。長嶋さんは、自らも鍛錬を怠らなかった。

「私が1年の時、夜中の3時ごろに、長嶋さんから突然“今から頼むよ”とお声がかかり、ノックに付き合った思い出があります」

と語るのは、神奈川県の私立浅野高校出身で、長嶋さんの2年後輩となる諌山博義さん（87）。1年生で3番打者としてリーグ戦に出場。4番の長嶋さんとクリーンナップを組むことになる。

諫山さんによれば、長嶋さんは「一人で黙々と練習するタイプ」であったという。

「全体練習終了後、レギュラー部員は入浴と夕食を済ませ、午後9時ごろから夜間練習に入る。智徳寮の庭先で、野手陣は素振り練習をする。さて、長嶋さんはというと、バットを持って庭に出てくるも構えるだけで、一度も素振りをしないまま一人だけ部屋に戻ってしまうのです」

“おまえもパンツ脱げ”

しかし、それからが本格的な素振りの猛練習となる。

「部屋で自分の世界に没頭するかのように集中してバットを振り続ける。一晩につき、約1時間、素振りの回数は1000回を超えたと思う。しかも一糸まとわぬ姿で急所は丸出し。長嶋さんの部屋の畳は見るも無残。広範囲にわたって擦り切れ、ところどころ、内側がむき出しになっていました」

諫山さんは、長嶋さんに素振りの指導を受けた。

「バットスイングのコツを教えてもらうため、長嶋さんの部屋を訪ねたら突然、“おまえもパンツ脱げ”と言われた。パンツを脱ぐ理由は、バットスイングする瞬間、腰と股の回転を見るためだそうです。スイングの習熟度のレベルが増すにつれ腰と股が連動し、長嶋さん独特の表現をするならば“ギューッ”と絞り込んでゆくような回転が身に付くようになるというのです」

天才長嶋さんならではの打撃理論である。打撃練習では、場外に130メートル級のホームランを飛ばしていたというから、今の大谷翔平並みだ。

うなりを上げるような送球

守備でも長嶋さんは強肩で鳴らした。当時の立教は、サード長嶋さん、ショートに同期の本屋敷錦吾（卒業後、阪急ブレーブスに入団）と鉄壁の三遊間を誇っていた。諫山さんが言う。

「私は外野のレフトを守っていた。守備位置に就く際、長嶋さんが私に“諌山君、ゴロは俺に任せろ。フライだけ君に任せる”と言われました。三遊間方向のすべてのゴロをさばきたかったのか、守備位置が異様なまでに深かった」

それだけゴロをさばきやすくなる半面、捕球してから一塁手までの送球距離が長くなる。

「打者走者を一塁でアウトにするためには、サードとショートは強肩でなくてはならない。長嶋さんも本屋敷さんも肩に自信があったがゆえ、深めの守備位置を取ったのです。レフト前のヒット性のゴロでさえ、長嶋さんや本屋敷さんが横っ飛びで好捕して、糸を引くような送球をしてアウトカウントを稼ぐ。ことに、長嶋さんの送球は目を見張るものがあった。投げた瞬間、ボールが“フェーッ”といった感じで、うなりを上げるように一直線にファーストミットへ吸い込まれていきました」

後輩にも“君付け”

「神宮の大スター」だった長嶋さんの存在は野球部の中でも別格だった。下級生だけでなく上級生も一目置くが、それでも威張るところがなかった。

「新入部員の私に対して長嶋さんはいつも“諌山君”と、君付けをします。私だけではなくすべての下級生に対しても、決して呼び捨てにしません。そんな丁寧な言葉遣いひとつをとっても、われわれ下級生は尊敬の念を抱いて接していました。当時は優しい先輩ばかりではない中、長嶋さんは後輩イビリを絶対しません。ある上級生が後輩部員をイビっているところに遭遇する都度、率先して上級生に対しても“オイッ、やめろ”と、諫めたものです」

京都府立嵯峨野高校出身の荒井邦夫さん（88）は、長嶋さんの1年後輩だった。

「高校時代の守備位置はサード。長嶋さんの後ろについて練習した思い出があります。最初に声をかけられた言葉が“おまえはまだ1年生だけど、いずれ俺の後を継ぐサードになってほしい”でした」

荒井さんは、2年のときに長嶋さんの推薦で野球部のマネージャーになった。

「たまの休日、長嶋さんはどこかへ外出する際、必ずといっていいほど私を連れて行く。ことに新宿の天ぷら屋『つな八』など、おいしいごちそうを食べに連れて行ってくれた思い出が懐かしい。店ではひと通りコースメニューを平らげてから、鶏もも肉を2〜3本別注文する。それにうまそうにかぶりつくのだから旺盛な食欲には驚かされました」

天然エピソード

下戸の長嶋さんは、コップ半分程度のビールで真っ赤になる。飲むのはリーグ戦の祝勝会のときだけで、普段はたしなまない。

前出の諫山さんもよく食事に誘われた。いかにも長嶋さんらしいエピソードがある。

「行きつけの店は新宿のとんかつ屋だった。合宿所から新宿まで往復、タクシーを使う。むろん、乗車賃は長嶋さんが支払う。鮮明に覚えているのは、会食中、家の話に夢中になったこと。特に“母親を大事にしろよ”とよく言っていた（長嶋の父親は大学1年のときに亡くなった）。会食後、果物屋を見つけた長嶋さんは、私に現金を渡して“バナナ一房ごと買ってきてくれないか。あとでキミに半分やるから”と。一房を買ってからタクシーで帰寮。その車中、長嶋さんは一人でバナナをムシャムシャ黙々と全部食べてしまった。一点を凝視したまま、微動だにせず、考え事に集中しているように見えた。あとでわれに返ったのか“あれっ、キミにバナナをあげたかな”と思い出したかのように言っていました」

あるとき諫山さんは長嶋さんからアロハシャツをもらったが、そのことを忘れた長嶋さんが「おい、諫山君。俺のシャツが見当たらない」と騒いだこともあったという。

「長嶋さんの毎日のルーティンは、合宿所内の大鏡の前に立って身だしなみを整えること。とてもオシャレでしたから。通学時は学生服を着用しますが、プライベートでは趣味で集めたアロハシャツを引っかけて外出する。枚数にして数十着あったでしょうか。ロッカーにびっしりとしまってありました」

「週刊新潮」2025年8月14・21日号 掲載