モデルでタレントのゆうちゃみが21日、フジテレビ系の情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜午前8時14分）に初めてコメンテーターとして出演。山梨券富士河口湖町の富士山が見えるコンビニエンスストアに観光客が殺到していることについてコメントした。

番組では、通称「コンビニ富士山」とされる同店訪日外国人が殺到し、迷惑行為も頻発している状況を報道。ゆうちゃみは「インスタ映えって日常化しているけど、ルールとか常識を守った範囲内で楽しんでもらいたいなと思います」と回答した。

「コンビニ富士山」では昨年5月、周辺の交通渋滞や、観光客が車を横切るように道路を斜め横断するなどの迷惑行為も目立ったことから、目隠しとして高さ約2・5メートル、幅約20メートルの幕を張った。同年8月に台風接近に伴い撤去。大型バスの通行のため、今年8月から高さを低くしたが、周辺の歯科医院の敷地に人が侵入するなど、迷惑行為が続いているという。

実家が歯医者だという、元自民衆院議員で実業家のスペシャルキャスター杉村太蔵氏は、斜め横断や信号無視について「海外の感覚」としたうえで、「もし、自分の家の目の前に連日100人も外国人観光客が来たら、たまったもんじゃない。何がそんなに『コンビニ富士山』がいいのかな。もっと他にないのかな」とあきれていた。